Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,746+0,32%KAZT342,6+1,36%KZOS45,20%IMOEX2 348,72+0,87%RTSI863,24+0,87%RGBI111,18+0,09%RGBITR764,44+0,12%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Ростех передаст регионам 72 новых вертолета Ми-8МТВ-1

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» заключил с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК, группа ВЭБ.РФ) контракт на поставку 72 вертолетов Ми-8МТВ-1. Машины будут использоваться для перевозки пассажиров и грузов в российских регионах, в том числе в удаленные и труднодоступные населенные пункты, сообщила пресс-служба «Ростеха».

Первые вертолеты по новому контракту планируется произвести и передать эксплуатантам до конца 2026 г. «Новая техника нашего производства призвана заменить старые машины, выбывающие из парка, что повысит безопасность и надежность авиасообщения», – заявил первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.

По данным Ассоциации вертолетной индустрии, в 2025 г. около 50% вертолетного парка в регионах России составляли машины старше 29 лет. Ми-8МТВ-1 представляет собой модернизированную версию Ми-8 и может оснащаться дополнительными топливными баками объемом 915 л каждый для увеличения дальности полета.

18 сентября «Аэрофлот» и предприятия Ростеха заключили контракт на поставку 90 самолетов МС-21. Поставка воздушных судов запланирована на 2029–2032 гг.

В тот же день Минтранс сообщал, что российские авиакомпании с начала 2026 г. перевезли почти 60 млн пассажиров. В ведомстве отмечали, что перевозчики располагают необходимым парком воздушных судов для выполнения зимней полетной программы.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте