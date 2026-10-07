Ростех передаст регионам 72 новых вертолета Ми-8МТВ-1
Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» заключил с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК, группа ВЭБ.РФ) контракт на поставку 72 вертолетов Ми-8МТВ-1. Машины будут использоваться для перевозки пассажиров и грузов в российских регионах, в том числе в удаленные и труднодоступные населенные пункты, сообщила пресс-служба «Ростеха».
Первые вертолеты по новому контракту планируется произвести и передать эксплуатантам до конца 2026 г. «Новая техника нашего производства призвана заменить старые машины, выбывающие из парка, что повысит безопасность и надежность авиасообщения», – заявил первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.
По данным Ассоциации вертолетной индустрии, в 2025 г. около 50% вертолетного парка в регионах России составляли машины старше 29 лет. Ми-8МТВ-1 представляет собой модернизированную версию Ми-8 и может оснащаться дополнительными топливными баками объемом 915 л каждый для увеличения дальности полета.
18 сентября «Аэрофлот» и предприятия Ростеха заключили контракт на поставку 90 самолетов МС-21. Поставка воздушных судов запланирована на 2029–2032 гг.
В тот же день Минтранс сообщал, что российские авиакомпании с начала 2026 г. перевезли почти 60 млн пассажиров. В ведомстве отмечали, что перевозчики располагают необходимым парком воздушных судов для выполнения зимней полетной программы.