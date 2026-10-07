Парламент Казахстана возобновил соглашение с РФ о поставках нефти
Депутаты курултая Казахстана ратифицировали протокол о возобновлении действия межправительственного соглашения с Россией о поставках нефти и нефтепродуктов. Документ продлевает его действие до 1 января 2028 г., передает Kazinform.
Соглашение было ратифицировано Казахстаном в 2013 г., однако его срок истек 1 января 2024 г. Новый документ сохраняет ежегодное согласование индикативных балансов поставок и обмена данными между компетентными органами двух стран. Кроме того, предусматривается возможность беспошлинного импорта нефтепродуктов из России.
Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что соглашение важно для обеспечения энергетической безопасности и стабильной работы внутреннего рынка нефтепродуктов. По его словам, документ создает правовую основу для координации действий двух стран, формирования балансов и принятия мер при риске дефицита отдельных видов топлива.
Протокол также устанавливает, что споры по применению и толкованию соглашения стороны будут решать путем консультаций и переговоров. После 1 января 2028 г. соглашение будет автоматически продлеваться на пятилетние периоды.
16 сентября вице-министр энергетики Казахстана Кайырхан Туткышбаев заявил, что республика и «Газпром» подписали дополнение к действующему контракту на поставки газа. По его словам, к концу года стороны планируют перейти к обсуждению долгосрочного соглашения. Туткышбаев подчеркнул, что Россия сохраняет для Казахстана статус стратегического партнера.
25 августа Аккенженов сообщил о готовности страны поставлять нефть в РФ несмотря на антироссийские санкции. Также российскую нефть начнут перерабатывать на НПЗ «Конденсат» республики при условии, что 30% продукции Казахстан будет оставлять себе. Сам завод на 50% принадлежит России.