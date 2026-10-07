Парламент Казахстана возобновил соглашение с РФ о поставках нефти

Соглашение было ратифицировано Казахстаном в 2013 г., однако его срок истек 1 января 2024 г. Новый документ сохраняет ежегодное согласование индикативных балансов поставок и обмена данными между компетентными органами двух стран. Кроме того, предусматривается возможность беспошлинного импорта нефтепродуктов из России.