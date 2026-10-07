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Главная / Бизнес /

Шишкарев направит часть средств с продажи доли в ГК «Дело» на нацбезопасность

Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Бизнесмен Сергей Шишкарев направит «значительную» часть суммы с продажи доли в ГК «Дело» на нужды национальной безопасности. Об этом он объявил в своем Telegram-канале.

«Как обещал, значительную часть суммы, полученной от сделки, направлю на нужды национальной безопасности», – написал он.

Шишкарев пояснил, что за семь лет сотрудничества удалось «немало сделать вместе», но «непреодолимые разногласия» о будущем группы привели «в точку, где наши пути сегодня расходятся». Бизнесмен заявил, что связывает свое будущее с российской логистикой, спортом и «родным Новороссийском». Бизнесмен намерен сосредоточиться на проектах в сфере транспортного суверенитета, поддержки гандбола, адаптивного спорта и демографии.

«Росатом» выкупил у Шишкарева 51% группы «Дело»

Бизнес / ТЭК

7 октября «Росатом» выкупил долю Шишкарева в ГК «Дело» за 77 млрд руб. В единый контур войдут ГК «Дело», FESCO и другие транспортные активы. Он объединит морские, железнодорожные и автомобильные перевозки, порты, экспедирование и другие логистические сервисы. 

Гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев сообщил, что консолидация позволит исключить дублирование инвестиций и сэкономить до 100 млрд руб. за 10 лет.

21 апреля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила приобретение Шишкаревым доли в 49% ГК «Дело», но в июне сам Шишкарев объявил, что не будет заниматься этим выкупом.

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