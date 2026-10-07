Шишкарев направит часть средств с продажи доли в ГК «Дело» на нацбезопасность
Бизнесмен Сергей Шишкарев направит «значительную» часть суммы с продажи доли в ГК «Дело» на нужды национальной безопасности. Об этом он объявил в своем Telegram-канале.
«Как обещал, значительную часть суммы, полученной от сделки, направлю на нужды национальной безопасности», – написал он.
Шишкарев пояснил, что за семь лет сотрудничества удалось «немало сделать вместе», но «непреодолимые разногласия» о будущем группы привели «в точку, где наши пути сегодня расходятся». Бизнесмен заявил, что связывает свое будущее с российской логистикой, спортом и «родным Новороссийском». Бизнесмен намерен сосредоточиться на проектах в сфере транспортного суверенитета, поддержки гандбола, адаптивного спорта и демографии.
Гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев сообщил, что консолидация позволит исключить дублирование инвестиций и сэкономить до 100 млрд руб. за 10 лет.