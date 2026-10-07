Шишкарев направит часть средств с продажи доли в ГК «Дело» на нацбезопасность

Шишкарев пояснил, что за семь лет сотрудничества удалось «немало сделать вместе», но «непреодолимые разногласия» о будущем группы привели «в точку, где наши пути сегодня расходятся». Бизнесмен заявил, что связывает свое будущее с российской логистикой, спортом и «родным Новороссийском». Бизнесмен намерен сосредоточиться на проектах в сфере транспортного суверенитета, поддержки гандбола, адаптивного спорта и демографии.