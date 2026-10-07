Le Monde: Metro сама попросила перевести ее активы в РФ под временное управление
Немецкая компания Metro сама попросила Россию перевести ее российские активы под временное управление, сообщила газета Le Monde со ссылкой на источники.
«Немецкая компания сама обратилась к Кремлю с просьбой перевести ее под режим временного управления в надежде сохранить больше контроля над своей судьбой», – сказал собеседник газеты, имея в виду будущее российских активов компании.
Газета также указывает, что генеральный директор Metro приезжал в Россию для участия в переговорах с представителями власти для того, чтобы договориться о более выгодных условиях взаимодействия.
17 сентября 2026 г. президент России Владимир Путин своим указом передал во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» российские активы Nestlé, FM Logistic, «Лемана про» и «Ашана». 28 сентября Путин передал во временное управление АО «УК торг рус» компании, связанные с ритейлером Metro. В Кремле объяснили это тем, что компании принадлежат недружественным странам.