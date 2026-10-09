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Росавиация обсудила с Кубой возобновление прямых авиарейсов

Ксения Наумчик
Persnickety Prints / Unsplash
Persnickety Prints / Unsplash

Росавиация провела переговоры с авиационными властями Кубы о возможности возобновления прямого авиасообщения между странами. Рейсы были приостановлены в феврале на фоне топливного кризиса на острове, сообщили в российском ведомстве.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров встретился с президентом Корпорации гражданской авиации Кубы Джоэлом Бельтраном Арчером Сантосом. Одной из основных тем переговоров стали перспективы запуска прямых рейсов между Россией и Кубой.

Ядров также подчеркнул, что отношения Москвы и Гаваны традиционно носят дружественный характер и развиваются в рамках стратегического партнерства.

6 октября El Universal сообщала, что Мексика прекратила поставки топлива на Кубу из-за угрозы санкций США. Согласно отчету Pemex, представленному Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), ее дочерняя компания Servicios Logísticos y Recursos Estratégicos не отчитывалась о поставках на Кубу во II квартале 2026 г. В I квартале объем экспорта составлял около 900 баррелей в сутки.

Поставки перестали отражаться в отчетности после того, как 29 января президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в отношении Кубы. Документ предусматривает тарифные меры против компаний и правительств, поставляющих нефть на остров.

5 октября «Ведомости. Туризм» со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР) писали, что Куба не вошла в топ-10 направлений по продажам туров с заездами в конце октября на фоне прекращения полетных программ из-за топливного кризиса на острове.

13 марта Bloomberg писал, что Вашингтон планирует использовать экономическое давление, чтобы сделать Кубу финансово зависимой от США, и намерен добиваться смены власти на острове.

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