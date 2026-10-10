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Главная / Бизнес /

Додик пообещал вернуться к вопросу газопровода из России

Антон Потоков

Власти Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) после победы на выборах снова поднимут на уровне БиГ вопрос строительства трубопровода для поставок российского газа через территорию Сербии. Об этом заявил председатель правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

«Считаем, что мы должны попытаться еще раз спасти Дейтонское соглашение. Это означает и разблокирование всех инвестиционных проектов, таких как газопровод», – сказал Додик «РИА Новости» . 

По его словам, политики в Сараево блокируют прокладку газопровода из Сербии к Республике Сербской уже 12 лет.

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Политика / Международные отношения

Причиной блокировки Додик назвал многолетние политические разногласия между официальными Сараево и Баня-Луки. Он отметил, что, если есть добрая воля к сотрудничеству с бошняцкой стороны, Республика Сербская готова над этим работать.

Сейчас  БиГ получает российский газ через подключение в городе Зворник на границе с Сербией. Годовое потребление составляет до 250 млн куб. м, из них около 50 млн приходится на Республику Сербскую.

ЦИК БиГ 5 октября подвела итоги состоявшихся ранее выборов в президиум (коллегиальный высший орган исполнительной власти, в который входят босниец, серб и хорват) и региональные парламенты.  Республике Сербской власть удержали союзники экс-президента Додика.

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