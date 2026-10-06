Кто победил на выборах в Боснии и Герцеговине

Боснийская избирательная система является одной из самых сложных в мире, так как тесно сплетена с этническим фактором – претендовать на высшие должности могут только представители одного из трех народов: сербов, хорватов и боснийцев. Члены президиума избираются на четыре года и каждые восемь месяцев сменяют друг друга на посту председателя этого коллективного органа. Помимо этого выбираются депутаты народной скупщины (парламента) РС и депутаты в парламент Федерации Боснии и Герцеговины (хорватско-боснийский энтитет в составе БиГ).