Кто победил на выборах в Боснии и Герцеговине

Кто победил на выборах в Боснии и ГерцеговинеВ Республике Сербской власть удержали союзники экс-президента Милорада Додика
ЦИК Боснии и Герцеговины (БиГ) 5 октября подвела итоги состоявшихся ранее выборов в президиум (коллегиальный высший орган исполнительной власти, в который входят босниец, серб и хорват) и региональные парламенты. После подсчета более 96% бюллетеней на место в президиуме от боснийских мусульман претендует Денис Бечирович из движения «Объединенные за государство БиГ». От хорватов место в президиуме займет Дарьяна Филипович из Хорватского демократического содружества (HDZ). Сербов будет представлять Желька Цвиянович, входившая в одну с бывшим президентом Республики Сербской (энтитет в составе БиГ) Милорадом Додиком партию – Союз независимых социал-демократов (СНСД).
Помимо этого в Республике Сербской (РС) выбирали и нового президента. Им стал другой член СНСД – Саво Минич, ранее бывший председателем правительства РС и победивший с результатом 52,08% голосов. Кроме этого, на выборах в парламент РС также победил СНСД, набравший 40,93%. Додик 4 октября поздравил Цвиянович и Минича, заявив о решительной победе СНСД на выборах. 29 сентября он встречался в Москве с президентом России Владимиром Путиным.
Боснийская избирательная система является одной из самых сложных в мире, так как тесно сплетена с этническим фактором – претендовать на высшие должности могут только представители одного из трех народов: сербов, хорватов и боснийцев. Члены президиума избираются на четыре года и каждые восемь месяцев сменяют друг друга на посту председателя этого коллективного органа. Помимо этого выбираются депутаты народной скупщины (парламента) РС и депутаты в парламент Федерации Боснии и Герцеговины (хорватско-боснийский энтитет в составе БиГ).
Действующее руководство боснийских сербов сохранило свои позиции, в БиГ пока сохраняется статус-кво, отмечает старший научный сотрудник МГИМО Анастасия Малешевич. Гораздо важнее будет результат октябрьских выборов в Сербии. В Белграде с удовлетворением смотрят на результаты выборов в РС, но в Сербии ситуация будет более непредсказуемой для власти, говорит эксперт.
Убедительную победу на этих выборах одержали союзники Додика и его СНСД, говорит основатель проекта «Балканист» Олег Бондаренко. Это было достаточно неожиданно, так как предполагалось, что союзники Додика и оппозиционные кандидаты будут идти ноздря в ноздрю. Победа СНСД, Цвиянович и Минича – это положительный для Москвы и Белграда итог выборов в РС.
Что же касается выборов в хорватско-боснийской части страны, то у хорватов в президиуме будет новый представитель, а боснийские мусульмане проголосовали также предсказуемо. При этом эксперт напоминает, что государственное устройство БиГ таково, что каждый народ имеет право наложить вето на любое решение властей, поэтому все решения вынуждены принимать консенсусом. Это, заключает Бондаренко, может частично препятствовать желанию хорватов и боснийцев вести страну более прозападным курсом.
Результаты прошедших выборов в БиГ во многом закрепили установившийся в республике с 2022 г. статус-кво и еще больше разделили ее общественное мнение по национальному признаку, говорит научный сотрудник Института славяноведения РАН Яков Смирнов.
Президиум БиГ в этом году увидит новое лицо – Дарьяну Филипович, представляющую хорватскую часть населения БиГ. Филипович, возглавлявшая список HDZ БиГ, – верная последовательница и ставленница нынешнего премьера Хорватии, Андрея Пленковича, возглавляющего одноименную партию у себя в стране.
Сам Пленкович, равно как Филипович и представители боснийцев в БиГ, является сторонником санкционной политики Брюсселя в отношении России. «В этом плане позиции сторон в президиуме никак не изменились – поэтому любые попытки продвинуть антироссийские и антисербские инициативы на высшем уровне в БиГ будут блокироваться», – считает Смирнов.
Однако позиции боснийцев и хорватов по другим вопросам отнюдь не совпадают. Победившее среди хорватских избирателей HDZ своей целью открыто ставит преобразование хорватской части страны в отдельную федеральную единицу в рамках БиГ при поддержке соседней Хорватии.
Как отмечает Смирнов, такая перспектива вызывает открытое недовольство боснийцев. В новом составе президиума эти противоречия могут быстро обостриться, что, с одной стороны, в очередной раз спровоцирует паралич государственного управления в БиГ, а с другой стороны, возможно, позволит снизить давление на сербскую сторону по вопросу антироссийских санкций, резюмирует эксперт.-