ОДК: новые санкции ЕС не повлияют на производство двигателей
Новые санкции Евросоюза не повлияют на выполнение производственных планов Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) и разработку новых изделий. Об этом ТАСС сообщили в ОДК, входящей в госкорпорацию «Ростех».
В 22-й пакет санкций ЕС против России включены производитель газотурбинного оборудования «ОДК – Газовые турбины» и «ОДК – Пермские моторы», выпускающая двигатели для гражданской и транспортной авиации, а также промышленные газотурбинные установки для электростанций и транспортировки газа.
В ОДК заявили, что на протяжении многих лет реализуют программу импортозамещения. По утверждению корпорации, выпускаемая линейка двигателей для авиации, энергетики и космических программ полностью состоит из отечественных компонентов.
В компании подчеркнули, что новые ограничения не препятствуют выполнению производственных планов и созданию новых изделий.
12 октября ЕС утвердил 22-й пакет санкций против России, включив в ограничительные списки около 1600 физических и юридических лиц. По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, это крупнейшее расширение санкционного списка с начала конфликта на Украине. Большинство новых ограничений затрагивает предприятия, связанные с производством баллистических ракет и российским оборонно-промышленным комплексом. Согласно регламенту Совета ЕС, санкции введены против 826 организаций и 743 физических лиц. Еще 77 человек включены в перечень на основании другого регламента.