Газпромбанк вложил 33 млн рублей в энцефалограф нового типа

Газпромбанк вложил 33 млн рублей в энцефалограф нового типаЕго разработал стартап Российского квантового центра
Газпромбанк инвестировал 33 млн руб. ($600 000) в компанию QLU, выделившуюся из Российского квантового центра (РКЦ), говорится в сообщении банка. QLU, основанная в 2016 г. как «М–Гранат», занимается исследованиями электромагнитной активности мозга (магнитоэнцефалографией). С 2016 г. инвестиции Газпромбанка в проект превысили $1 млн.
Деньги «Газпромбанка» пойдут на создание лабораторного прототипа магнитоэнцефалографа – прибора в виде шлема, содержащего от 5 до 10 сверхчувствительных магнитометров. Подобные приборы считаются одними из самых эффективных устройств для исследования эпилепсии, опухолей мозга и реакции на боль, утверждается в сообщении банка. В перспективе такое устройство позволило бы в десятки раз сократить стоимость исследования мозга и значительно упростить процедуру магнитоэнцефалографии.
В 2020 г. мировой рынок магнитоэнцефалографии оценивался в $252 млн. По прогнозам аналитиков, среднегодовой темп роста рынка с 2021 по 2028 г. составит 4,6% – в том числе за счет активного внедрения передовых технологий, говорится в сообщении «Газпромбанка».
Проекты, основанные на использовании квантовых технологий, уже активно пилотируются и переходят на этап коммерциализации, отметил Дмитрий Зауэрс, заместитель председателя правления Газпромбанка, председатель совета директоров Российского квантового центра (его слова приводятся в сообщении банка). Доля российских компаний на мировом рынке квантовых технологий составляет меньше 1%, считает директор компании «Ташир медика» по инвестициям Ярослав Марков. При этом уровень профильных специалистов в России по данной тематике один из лучших в мире, говорит он.
Магнитоэнцефалография пока не получила широкого распространения в мире. Причина – сложности в подготовке приборов к работе: магнитоэнцефалографы нужно охлаждать жидким гелием, что существенно увеличивает расходы на использование такого прибора, рассказывает исполнительный директор и сооснователь QLU Максим Острась.
У технологии магнитоэнцефалографии есть недостатки: маленький частотный и динамический диапазоны и высокая рабочая температура (приборы нагреваются до 50-80 градусов, их невозможно приложить к голове), говорит Острась. Но компании QLU удалось разработать прибор, который не нагревается и не требует охлаждения и дополнительного оборудования, утверждает он.
В России имеется лишь один многоканальный магнитоэнцефалограф, в США таких систем 40, а в мире более 100, знает Марков. По его оценкам, с низкой базы российский рынок может расти на 9-10% в год, но в ближайшие годы он не превысит 500 млн руб. в год. Основные потенциальные заказчики – российские государственные центры, занимающиеся нейродегенеративными заболеваниями и нейрокогнитивными исследованиями, говорит Марков.
Но оборудование для квантовых систем пока недостаточно совершенно, чтобы стимулировать развитие рынка. По мнению управляющего директора Skolkovo Ventures Станислава Колесниченко, потребуется не один десяток миллионов инвестиций, прежде чем удастся сделать первый работающий прототип.
Главные риски проекта QLU – отсутствие подтверждения заявленной точности и ценовой конкурентоспособности магнитоэнцефалографа, а также зависимость от иностранных комплектующих, считает Марков.
Максим Острась не смог назвать сроки начала производства прибора. По его словам, предстоит протестировать множество как технологических, так и рыночных гипотез, чтобы минимизировать возможные риски, подтвердить реализуемость технологии, а также сформировать спрос, чтобы получить поддержку от потенциальных заказчиков. Сроки могут затянуться из–за нормотворчества – сначала должны появиться новые медицинские стандарты (в России нет стандартов для магнитоэнцефалографии), возможны сложности с клиническими испытаниями, поясняет Острась.
Западные страны вряд ли будут закупать российские приборы, но для QLU открыты рынки Азии, Китая, Ближнего Востока и Южной Америки, говорит заместитель директора по венчурным инвестициям ЗАО «Лидер» Николай Борисенко. То есть доступный рынок составляет половину от мирового. Размер сделки и то, что лабораторный прототип ещё не создан, свидетельствует о том, что стартап находится на посевной стадии, когда степень риска (получится или нет) очень высока, отмечает Борисенко.
Успех проекта будет зависеть от потребности в последующих инвестициях, сроков выхода на рынок с учетом того, что нужно еще добиться включения метода магнитоэнцефалографии в стандарты диагностики, говорит Марков. Если все сложится, «Газпромбанк» может рассчитывать на доходность (IRR) не менее 50% годовых при выходе из QLU, отметил эксперт.
Газпромбанк инвестирует в Российский квантовый центр и его проекты с 2014 г. Как писал в 2016 г. Forbes, Газпромбанк вложил в РКЦ 380 млн руб. Банк стал инвестором выделившейся из РКЦ компании QRate, разрабатывающей системы защищенной квантовой связи, и в 2016 г. запустил вместе с РКЦ первую в России 30–километровую защищенную квантовую линию связи, соединившую два здания банка в Москве. В 2018 г. банк также инвестировал $1,5 млн в проект квантового машинного обучения.
«Газпромбанк» также профинансировал проект разработки наноразмерных микроволновых спиновых диодов (которые должны превзойти полупроводниковые диоды) для применения в портативных устройствах. А в январе 2022 г. РКЦ объявил о том, что «Газпромбанк» вложил $1 млн в другой спин–офф РКЦ – разработчика систем квантовой спутниковой связи компанию QSpaceTechnologies, деньги пойдут на создание малого спутника CubeSat с квантовым передатчиком на борту. По данным «СПАРК–интерфакса», «Газпромбанк» является бенефициаром 47,5% Российского квантового центра (головной компании ООО «Группа МЦКТ»).