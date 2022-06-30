Газпромбанк вложил 33 млн рублей в энцефалограф нового типа

Западные страны вряд ли будут закупать российские приборы, но для QLU открыты рынки Азии, Китая, Ближнего Востока и Южной Америки, говорит заместитель директора по венчурным инвестициям ЗАО «Лидер» Николай Борисенко. То есть доступный рынок составляет половину от мирового. Размер сделки и то, что лабораторный прототип ещё не создан, свидетельствует о том, что стартап находится на посевной стадии, когда степень риска (получится или нет) очень высока, отмечает Борисенко.