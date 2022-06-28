Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке

Как Макс Ходак начал конкурировать с Илоном Маском на рынке нейрочипов

Сооснователь Neuralink работает над мозговыми имплантами, которые помогут человеку взаимодействовать с компьютерами
Софья Корепанова
Один из сооснователей Neuralink Макс Ходак / Neuralink

Макс Ходак – один из сооснователей Neuralink. Илон Маск запустил этот стартап, очарованный идеей, что компьютером можно управлять силой мысли, с помощью встроенного в мозг импланта. В первую очередь это пригодится в медицине. Маск обещает, что даже люди с квадриплегией (частичный или полный паралич всех четырех конечностей) смогут работать на компьютере и набирать на смартфоне текст быстрее, чем обычный пользователь большими пальцами. Электроды в мозгу позволят управлять протезами, причем не только ходить и двигать руками, но и ощущать прикосновения. Neuralink вылечит болезнь Паркинсона и даже, как уверял Маск в 2019 г. в подкасте «Искусственный интеллект» Лекса Фридмана, избавит от аутизма и шизофрении. Последнее, правда, вызывает скепсис у ученых: аутизм считается не болезнью, а нарушением развития, а шизофрения – психическим расстройством. Их вряд ли вылечишь прибором, который считывает сигналы мозга.

В подкасте Фридмана Маск пошутил, что задача Neuralink – уменьшить риски, связанные с появлением искусственного интеллекта: «Мы не сможем быть умнее суперкомпьютера, но если вы не можете его победить – стоит присоединиться к нему». Имплантация чипа здоровым людям выглядит весьма привлекательно как минимум с коммерческой точки зрения. Маск уверял, что люди смогут силой мысли не только вызывать к подъезду свой автомобиль, но даже сохранять и снова воспроизводить воспоминания как наяву. Наверняка найдется немало желающих заплатить за такие способности.

Опрошенные журналом Fortune ученые настроены скептично: все это вопрос весьма отдаленного будущего. Разработанное стартапом Маска и его конкурентами оборудование считывает весьма ограниченное количество информации с мозга. И пока никто не понимает, как отправлять с помощью электростимуляции в мозг сложные образы. Хотя ученые уже знают, как заставить ощутить прикосновения, вызвать чувство вины или же яркие галлюцинации.

Вы видите 6% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных