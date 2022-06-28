Как Макс Ходак начал конкурировать с Илоном Маском на рынке нейрочипов

Как Макс Ходак начал конкурировать с Илоном Маском на рынке нейрочиповСооснователь Neuralink работает над мозговыми имплантами, которые помогут человеку взаимодействовать с компьютерами
Макс Ходак – один из сооснователей Neuralink. Илон Маск запустил этот стартап, очарованный идеей, что компьютером можно управлять силой мысли, с помощью встроенного в мозг импланта. В первую очередь это пригодится в медицине. Маск обещает, что даже люди с квадриплегией (частичный или полный паралич всех четырех конечностей) смогут работать на компьютере и набирать на смартфоне текст быстрее, чем обычный пользователь большими пальцами. Электроды в мозгу позволят управлять протезами, причем не только ходить и двигать руками, но и ощущать прикосновения. Neuralink вылечит болезнь Паркинсона и даже, как уверял Маск в 2019 г. в подкасте «Искусственный интеллект» Лекса Фридмана, избавит от аутизма и шизофрении. Последнее, правда, вызывает скепсис у ученых: аутизм считается не болезнью, а нарушением развития, а шизофрения – психическим расстройством. Их вряд ли вылечишь прибором, который считывает сигналы мозга.
В подкасте Фридмана Маск пошутил, что задача Neuralink – уменьшить риски, связанные с появлением искусственного интеллекта: «Мы не сможем быть умнее суперкомпьютера, но если вы не можете его победить – стоит присоединиться к нему». Имплантация чипа здоровым людям выглядит весьма привлекательно как минимум с коммерческой точки зрения. Маск уверял, что люди смогут силой мысли не только вызывать к подъезду свой автомобиль, но даже сохранять и снова воспроизводить воспоминания как наяву. Наверняка найдется немало желающих заплатить за такие способности.
Опрошенные журналом Fortune ученые настроены скептично: все это вопрос весьма отдаленного будущего. Разработанное стартапом Маска и его конкурентами оборудование считывает весьма ограниченное количество информации с мозга. И пока никто не понимает, как отправлять с помощью электростимуляции в мозг сложные образы. Хотя ученые уже знают, как заставить ощутить прикосновения, вызвать чувство вины или же яркие галлюцинации.