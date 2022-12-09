HeadHunter: 61% сотрудников российских компаний хотели бы сменить место жительства

Жители регионов (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) скорее хотели бы сменить свой субъект Федерации на другой (33%), а жители столиц – переехать в другую страну (45%). Желание сменить страну проживания чаще встречается у мужчин (39% опрошенных), чем среди женщин (34%), а также у менеджеров высшего звена (56%), специалистов по маркетингу и рекламе (52%) и IT (47%). Реже всего – у занятых в сфере транспорта и логистики (27%), бухгалтеров и юристов (по 26%) и HR-менеджеров (25%).