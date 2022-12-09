HeadHunter: 61% сотрудников российских компаний хотели бы сменить место жительства

HeadHunter: 61% сотрудников российских компаний хотели бы сменить место жительстваПоиск высокооплачиваемой работы – не единственный мотиватор для переезда
Треть (29%) российских работников и соискателей не хотят менять своего места жительства, следует из опроса, проведенного сервисом HeadHunter. 37% респондентов хотели бы переехать в другую страну, каждый пятый (20%) – в другой регион России, еще 4% – в другой город в своем регионе. 10% респондентов ответили, что уже сменили место жительства. Опрос проводился с 19 по 27 ноября среди 2377 действующих работников компаний или ищущих работу в России.
Жители регионов (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) скорее хотели бы сменить свой субъект Федерации на другой (33%), а жители столиц – переехать в другую страну (45%). Желание сменить страну проживания чаще встречается у мужчин (39% опрошенных), чем среди женщин (34%), а также у менеджеров высшего звена (56%), специалистов по маркетингу и рекламе (52%) и IT (47%). Реже всего – у занятых в сфере транспорта и логистики (27%), бухгалтеров и юристов (по 26%) и HR-менеджеров (25%).
Среди респондентов, желающих уехать в другую страну, 64% рассматривают страны ЕС, 43% – США, Канаду, 40% – страны Азии, 33% – страны СНГ, 22% – ОЭА, Саудовскую Аравию (можно было выбрать несколько вариантов ответа). 39% из желающих сменить место жительства внутри страны хотели бы переехать в регионы ЦФО, 25% – ЮФО, 13% – СЗФО.
Как следует из результатов опроса, основными факторами, которые подталкивают к переезду или к мыслям о нем, являются низкие зарплаты (40%) и недостаточное число компаний, в которых хотелось бы работать (29%). В пятерку причин также входят плохая экология и некомфортный климат – 25%, неблагоприятная городская среда (слабо развитый транспорт, отсутствие досуга, высокий уровень преступности и т. д.) – 19%, а также отсутствие возможности работать по профессии (17%).
«Основным мотиватором переездов между регионами традиционно выступает уровень зарплаты как ключевой показатель регионального неравенства в оплате труда. Вторая группа причин – экология и комфортная среда. Согласно нашим опросам, на себе это ощущал в начале лета каждый третий опрошенный работник, осенью – каждый пятый, – рассказала «Ведомостям» руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова. – Этими причинами также объясняется выбор Центрального и Южного федеральных округов как приоритетного направления для переездов ради работы».
Аналитик отмечает, что доля россиян, желающих переехать ради новой работы, будет оставаться высокой в случае сохранения дисбаланса в экономическом развитии регионов. «В большинстве стран мира есть депрессивные регионы, и внутренняя трудовая мобильность должна сохраняться на определенном уровне, но для России в условиях демографической ямы и дефицита кадров в целом ряде профессий большое число желающих сменить регион может привести к дальнейшему дисбалансу в распределении трудовых ресурсов», – уверена Игнатова.
Нехватка кадров ощущается в разных отраслях и на разных позициях. Директор по развитию бизнеса кадровой компании UNITY Юлия Молодницкая приводит в пример банковскую сферу, где, по ее словам, столкнулись с дефицитом линейных сотрудников, например специалистов колл-центра, менеджеров по продажам кредитных продуктов. Не хватает также работников в сферах образования и здравоохранения.
«Отток специалистов из регионов в центры – многолетняя тенденция. Кандидаты переезжают в центр ради зарплат выше, чем в их родном городе, и карьерных перспектив. Сейчас потоки внутренней миграции восстановились после пандемии. При этом стимулировать специалистов возвращаться в регионы сложно», – говорит Молодницкая.
Часто решение переехать принимается уже после школы на этапе выбора вуза, отмечает она, а состоявшиеся специалисты из центра предпочитают ждать вакансии от столичных работодателей. Руководящие позиции в регионах, несмотря на московский уровень зарплат и соцпакет, для них не слишком привлекательны, заключает эксперт.