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Пять ключевых ролей молодых финансистов

Которые помогут им сделать карьеру в финансовых компаниях и финансовых подразделениях предприятий всех отраслей
Татьяна Геращенко , руководитель Международной ассоциации сертифицированных специалистов по финансам, учету и аудиту в России, Белоруссии и Армении

Ставка на карьеру в финансах – удачный выбор для поколения Z в возрасте от 18 до 25 лет, которое сейчас активизировалось на рынке труда. Оно может внести реальный вклад в реформы в компаниях. Молодые люди с юного возраста привыкли пользоваться современными технологиями и способны принести свежий взгляд на консервативные финансовые процессы. Как им найти свое место в этих компаниях?

Недавно АССА вместе с международной федерацией бухгалтеров IFAC провела исследование «Новаторы: поколение Z и будущее финансов». Мы выделили пять ключевых ролей молодых специалистов, которые помогут им сделать карьеру в финансах и принести пользу бизнесу. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных