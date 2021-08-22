Ставка на карьеру в финансах – удачный выбор для поколения Z в возрасте от 18 до 25 лет, которое сейчас активизировалось на рынке труда. Оно может внести реальный вклад в реформы в компаниях. Молодые люди с юного возраста привыкли пользоваться современными технологиями и способны принести свежий взгляд на консервативные финансовые процессы. Как им найти свое место в этих компаниях?