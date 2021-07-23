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Работодатели нанимают все больше молодых специалистов

И в чем причина ажиотажного спроса на молодежь
Мария Подцероб
Варвара Гранкова

В первой половине 2021 г. молодые специалисты разместили на HeadHunter.ru 560 880 резюме – примерно на 100 000 больше, чем в кризисном 2020 году. И молодые кандидаты оказались более востребованными, чем в предыдущие годы. По данным HeadHunter.ru, за первое полугодие 2021 г. работодатели опубликовали 79 221 вакансию для молодых по сравнению с 33 227 год назад и 49 712 за аналогичный период 2019 г. Больше всего заинтересованы в молодежи Москва и Московская область: там на вакансии для молодых приходится 25% общего числа предлагаемых рабочих мест. На 2-м месте Приволжский округ (20%), на третьем – Центральный федеральный округ (13%).

В середине июня премьер-министр Михаил Мишустин объявил о помощи в трудоустройстве всем выпускникам вузов и колледжей 2020 и 2021 гг. Правительство расширит действующую программу субсидирования найма и продлит ее до конца текущего года. В этом году программы бакалавриата, магистратуры и специалитета заканчивает 909 000 человек и еще 780 000 молодых людей выпускается из колледжей. Правительство стимулирует компании трудоустраивать молодежь. Что же предлагает выпускникам рынок труда?

Курьерский бум

Прошлым летом компании заморозили набор кадров на стартовые позиции, а в этом году сработал принцип отложенного спроса, рассказывает Жанна Волкова, директор по маркетингу Kelly Services.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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