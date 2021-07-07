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Почему молодые специалисты хотят быть чиновниками

И как повлияла на их выбор пандемия
Мария Подцероб
Варвара Гранкова

В 2021 г. о карьере чиновника задумывается или уже работает в государственных структурах 21% молодых людей, опрошенных в июне этого года порталом HeadHunter.ru. Опрос проводился среди 1000 соискателей в возрасте от 14 до 22 лет. В 2019 г. госслужащими мечтали быть 19% респондентов аналогичного опроса – всего на 2 процентных пункта меньше. Но этот небольшой всплеск интереса к работе в госорганах проявился на фоне еще одной тенденции: в 2019 г. в коммерческих компаниях хотел работать 41% молодых соискателей, а теперь только 37%. Пятая часть молодых кандидатов и вовсе не хотят работать по найму – число таких молодых людей растет год от года: в 2016 г. их было 8% от всех опрошенных, в 2019 г. – 17%, в 2021 г. – 20% .

«Ведомости» выясняли, что привлекает молодых людей в госслужбе, почему упал их интерес к коммерческим структурам и зачем им фриланс.

Активное государство

Еще в 2020 г. премьер-министр Михаил Мишустин говорил о необходимости помочь в кризис с трудоустройством 1,5 млн выпускников высших и средних учебных заведений. В 2021 г. правительство решило расширить программу мер субсидирования найма выпускников колледжей и вузов, которые из-за пандемии не смогли найти работу, а также продлить саму программу до конца этого года. Многие государственные структуры стали в результате уделять больше внимания найму молодых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных