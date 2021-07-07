Почему молодые специалисты хотят быть чиновниками

В 2021 г. о карьере чиновника задумывается или уже работает в государственных структурах 21% молодых людей, опрошенных в июне этого года порталом HeadHunter.ru. Опрос проводился среди 1000 соискателей в возрасте от 14 до 22 лет. В 2019 г. госслужащими мечтали быть 19% респондентов аналогичного опроса – всего на 2 процентных пункта меньше. Но этот небольшой всплеск интереса к работе в госорганах проявился на фоне еще одной тенденции: в 2019 г. в коммерческих компаниях хотел работать 41% молодых соискателей, а теперь только 37%. Пятая часть молодых кандидатов и вовсе не хотят работать по найму – число таких молодых людей растет год от года: в 2016 г. их было 8% от всех опрошенных, в 2019 г. – 17%, в 2021 г. – 20% .