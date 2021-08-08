Как молодежи сегодня строить успешную карьеру10 советов поколению Z для карьерного старта после пандемии
Поколение Z – молодежь в возрасте от 18 до 25 лет – уже начинает играть заметную роль на рынке труда. Начали трудоустраиваться выпускники вузов, а также студенты-стажеры, совмещающие учебу и работу. Молодые люди сейчас стали активнее искать работу, но они боятся, что не сумеют быстро найти достойное место на сократившемся из-за пандемии рынке труда. Пандемия подстегнула активное использование технологий и переход на дистанционную занятость, и здесь у поколения Z есть преимущества. Это первое поколение, которое не успело узнать, что такое мир без интернета.
Международная ассоциация специалистов в области финансов, учета и аудита (АССА) и Международная федерация бухгалтеров (International Federation of Accountants, IFAC) провели совместное исследование «Новаторы: поколение Z и будущее финансов». Опросив молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, а также работодателей, мы выделили 10 советов для успешного старта карьеры. Как с самого начала стать эффективными на рабочем месте?
1. Принесите в компанию техническое ноу-хау. Организации высоко ценят молодых кандидатов с техническими навыками, которые умеют использовать технологии для решения различных задач и способны помочь с распространением новых знаний среди сотрудников постарше.
2. Работайте над личным брендом. Из-за дистанционной работы и постоянных звонков в MS Teams или Zoom образуется нехватка живого общения с коллегами. Используйте каждую возможность для общения. Включение видео во время звонка – отличный способ, даже если в разговоре участвует очень много людей. Не жалейте сил на то, чтобы наладить контакты в компании. Это поможет и улучшить результаты работы, и развить организационные навыки.