Поколение Z – молодежь в возрасте от 18 до 25 лет – уже начинает играть заметную роль на рынке труда. Начали трудоустраиваться выпускники вузов, а также студенты-стажеры, совмещающие учебу и работу. Молодые люди сейчас стали активнее искать работу, но они боятся, что не сумеют быстро найти достойное место на сократившемся из-за пандемии рынке труда. Пандемия подстегнула активное использование технологий и переход на дистанционную занятость, и здесь у поколения Z есть преимущества. Это первое поколение, которое не успело узнать, что такое мир без интернета.