Андрей Шаров уходит из Сбербанка

Шаров закончил Красноярский государственный университет и Российскую академию государственной службы. С 2002 г. работал в Министерстве экономического развития России начальником управления государственной службы, затем стал директором департамента государственного регулирования в экономике. В 2009 г. занял пост директора департамента развития малого и среднего предпринимательства. В мае 2012 г. был назначен председателем правительства Подмосковья. В Сбербанк Шаров пришел в 2014 г. на должность вице-президента по малому бизнесу, а в 2017 г. стал руководителем дирекции GR.