Пресс-секретарем Мишустина стал Борис Беляков

Борис закончил факультет управления Института экономики, управления и права в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ). Карьеру в ФНС начал в 2010 г., когда ведомство возглавил Михаил Мишустин. До недавних пор курировал вопросы освещения работы налоговых органов в СМИ, организации и обеспечения взаимодействия руководства Федеральной налоговой службы с прессой.