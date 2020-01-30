Пушкарев стал первым замгендиректора «Росгосстрах жизнь»

Пушкарев закончил ГУ-ВШЭ по направлению «стратегический менеджмент». Позднее получил степень MBA Европейской школы управления и технологий в Берлине. Работает в страховой сфере более 15 лет. В 2003–2005 гг. работал в ОАО «СК РОСНО». Затем занимался розничными продажами страхования жизни на базе филиальной сети организации. Спустя четыре года стал генеральным директором компании. В 2012 г. Максим перешел в ООО «СК «Альянс РОСНО жизнь» на пост заместителя гендиректора. В 2013–2017 гг. отвечал за работу с ключевыми партнерами в ООО «Росгосстрах жизнь».