«Транснефть» сменила главу Центра управления проектом ВСТО

В структурах «Транснефти» Реутов работает 26 лет, из которых последние семь в ООО «ЦУП ВСТО». В пресс-службе также подчеркнули, что работа Сергея в нефтепроводной отрасли отмечена благодарностью и почетными грамотами компании, наградным знаком, благодарностью Министерства энергетики, благодарностью Российского общества инженеров нефти и газа, а также многочисленными корпоративными наградами.