«Транснефть» сменила главу Центра управления проектом ВСТО
Руководство ПАО «Транснефть» назначило Сергея Реутова генеральным директором «Центра управления проектом «Восточная Сибирь — Тихий океан», сообщила пресс-служба организации. Ранее он занимал пост заместителя руководителя компании и курировал строительство нефтеперекачивающих станций.
В структурах «Транснефти» Реутов работает 26 лет, из которых последние семь в ООО «ЦУП ВСТО». В пресс-службе также подчеркнули, что работа Сергея в нефтепроводной отрасли отмечена благодарностью и почетными грамотами компании, наградным знаком, благодарностью Министерства энергетики, благодарностью Российского общества инженеров нефти и газа, а также многочисленными корпоративными наградами.
ООО «ЦУП ВСТО» выполняет функции технического заказчика строительства объектов трубопроводной системы Восточная Сибирь-Тихий океан, по которой транспортируется нефть месторождений Западной и Восточной Сибири на НПЗ России и на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.