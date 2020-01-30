Трачук назначен руководителем «РТ Лабс»

Алексей закончил НИУ ВШЭ по направлению «менеджмент». Работает в структуре «Ростелекома» с 2013 г. Сначала был руководителем направления департамента развития бизнес-сервисов. Позднее стал директором центра стратегических инноваций. До нового назначения занимал должность директора по развитию цифровых платформ. На новом посту он будет отвечать за реализацию стратегических задач компании и дальнейшее развитие проектов в сферах электронного правительства, государственных информационных систем, цифровизации здравоохранения и образования.