Трачук назначен руководителем «РТ Лабс»
Алексей Трачук назначен генеральным директором АО «РТ Лабс», сообщила пресс-служба системного интегратора. Ранее этот пост занимал Максут Шадаев.
Алексей закончил НИУ ВШЭ по направлению «менеджмент». Работает в структуре «Ростелекома» с 2013 г. Сначала был руководителем направления департамента развития бизнес-сервисов. Позднее стал директором центра стратегических инноваций. До нового назначения занимал должность директора по развитию цифровых платформ. На новом посту он будет отвечать за реализацию стратегических задач компании и дальнейшее развитие проектов в сферах электронного правительства, государственных информационных систем, цифровизации здравоохранения и образования.
АО «РТ Лабс» – дочерняя компания «Ростелекома». Она отвечает за масштабные государственные проекты и развивает важные бизнес-направления по разработке и внедрению продуктов в высокотехнологических отраслях экономики.