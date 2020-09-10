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Андрей Василевский назначен гендиректором SberAutoTech

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Руководитель департамента SberDigitalAuto Сбербанка Андрей Василевский назначен генеральным директором новой «дочки» Sber Automotive Technologies основанной на базе департамента, сообщила кредитная организация. Деятельность компании сосредоточится на создании систем для беспилотного транспорта.

Василевский пять лет возглавлял направление по развитию бизнеса в «Яндекс.Авто». В декабре 2019 г. он стал главой департамента SberDigitalAuto.

Департамент SberDigitalAuto был создан в Сбербанке в апреле 2019 г. Его основали с целью построить технологическую инфраструктуру для создания и развития автомобильных сервисов в экосистеме организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных