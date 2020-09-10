Андрей Василевский назначен гендиректором SberAutoTech
Руководитель департамента SberDigitalAuto Сбербанка Андрей Василевский назначен генеральным директором новой «дочки» Sber Automotive Technologies основанной на базе департамента, сообщила кредитная организация. Деятельность компании сосредоточится на создании систем для беспилотного транспорта.
Василевский пять лет возглавлял направление по развитию бизнеса в «Яндекс.Авто». В декабре 2019 г. он стал главой департамента SberDigitalAuto.
Департамент SberDigitalAuto был создан в Сбербанке в апреле 2019 г. Его основали с целью построить технологическую инфраструктуру для создания и развития автомобильных сервисов в экосистеме организации.