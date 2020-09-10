Владимир Рашевский стал исполнительным директором «Еврохима»
Рашевский закончил факультет международных экономических отношений Финансовой академии при Правительстве России по специальности «мировая экономика», кандидат экономических наук. В 1990–2000-е гг. работал в Автобанке и МДМ Банке. В 2004 г. стал генеральным директором СУЭК.
Группа «Еврохим» — один из ведущих производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений в мире. Ее деятельность включает добычу полезных ископаемых, производство, логистику и дистрибуцию сырья. Производственные объекты находятся в Европе, Азии и странах СНГ.