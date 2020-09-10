Владимир Рашевский стал исполнительным директором «Еврохима»

Рашевский закончил факультет международных экономических отношений Финансовой академии при Правительстве России по специальности «мировая экономика», кандидат экономических наук. В 1990–2000-е гг. работал в Автобанке и МДМ Банке. В 2004 г. стал генеральным директором СУЭК.