Григорий Остапенко назначен замруководителя Росстата

Остапенко — доктор технических наук, профессор. Десять лет занимался информационной безопасностью в департаменте связи и массовых коммуникаций Воронежской области. Позднее стал начальником отдела ИБ и технической защиты, а затем и первым замруководителя департамента. С 2018 был врио главы департамента. После перешел в Росстат на должность начальника управления информационных ресурсов и технологий.