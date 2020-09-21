Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Карьера

Александр Изосимов назначен гендиректором «М.Видео-Эльдорадо»

Ведомости

Новым генеральным директором крупнейшего российского продавца бытовой техники и электроники — группы «М.Видео-Эльдорадо» — станет Александр Изосимов, возглавлявший «ВымпелКом» (бренд «Билайн») с 2003 по 2011 гг. Об этом сообщили в пресс-службе ритейлера.

Он приступит к своим обязанностям с 1 октября. Прежний гендиректор компании — Энрике Фернандес — перешёл в совет директоров ПАО «М.Видео».

Изосимов на новом посту займётся дальнейшим развитием модели One Retail и цифровой трансформацией ритейлера, укреплением позиций компании в качестве онлайн-игрока и ростом акционерной стоимости и ликвидности акций компании.

Группа «М.видео ‒ Эльдорадо» — крупнейший российский ритейлер бытовой техники и электроники. Контролирующим акционером (73,5%) является группа «Сафмар» Михаила Гуцериева. Выручка компании за первое полугодие выросла на 7,8% до 173,9 млрд руб., чистая прибыль ‒ на 44,2% до 5,3 млрд руб., показатель EBITDA ‒ на 20,3% до 13,4 млрд руб., говорится в отчете компании. На конец июня 2020 г. группа объединяла 1037 магазинов в России. Основная доля продаж (56,1%) ‒ сегмент онлайн, рост которого за отчетный период составил 97,5% до 116,8 млрд руб. 

Ранее по теме: «Эльдорадо» тестирует новый формат небольших магазинов

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных