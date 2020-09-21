Александр Изосимов назначен гендиректором «М.Видео-Эльдорадо»

Группа «М.видео ‒ Эльдорадо» — крупнейший российский ритейлер бытовой техники и электроники. Контролирующим акционером (73,5%) является группа «Сафмар» Михаила Гуцериева. Выручка компании за первое полугодие выросла на 7,8% до 173,9 млрд руб., чистая прибыль ‒ на 44,2% до 5,3 млрд руб., показатель EBITDA ‒ на 20,3% до 13,4 млрд руб., говорится в отчете компании. На конец июня 2020 г. группа объединяла 1037 магазинов в России. Основная доля продаж (56,1%) ‒ сегмент онлайн, рост которого за отчетный период составил 97,5% до 116,8 млрд руб.