«Эльдорадо» тестирует новый формат небольших магазиновПроект может быть успешен в регионах, считают в компании
Сеть магазинов электроники и бытовой техники «Эльдорадо», входящая в группу «М.видео ‒ Эльдорадо», тестирует новый формат небольших магазинов площадью порядка 250 кв. м, сообщил в ходе телефонной конференции президент группы Александр Тынкован. Как уточнила «Ведомостям» представитель компании Валерия Андреева, новый формат планируется запустить до конца текущего года.
«Мы в данный момент пилотируем формат "Эльдорадо 250", который выглядит перспективно, особенно в регионах. В случае успешных результатов пилота этот формат внесет значительный вклад в общее количество магазинов, открываемых ежегодно», ‒ сказал Тынкован (цитата по «РИА Новости»).
Это не первый эксперимент с торговой площадью магазинов сети. В конце 2018 г. группа сообщила о тестировании формата магазинов «Эльдорадо 600» площадью порядка 600 кв. м. В ассортименте магазинов ‒ от 2000 наименований, при этом консультанты могут предложить клиенту весь ассортимент сети через онлайн-витрину. Получить онлайн-заказ покупатели могут как в магазине, так и воспользовавшись доставкой.
По состоянию на 30 июня сеть «Эльдорадо» насчитывала 505 магазинов в более чем 250 городах России, более 80 из них ‒ магазины «Эльдорадо 600». В 2020 г. группа планирует открыть 50‒60 магазинов нового формата, сообщил Тынкован. Это в два раза превышает ранее озвученные планы. «Ранее мы говорили, что до конца года откроем порядка 30 магазинов. Но, базируясь на успешных результатах первого полугодия, мы более уверенно смотрим на перспективы дальнейшего развития. Поэтому до конца года в настоящее время мы планируем до 50‒60 открытий новых магазинов обоих брендов», ‒ сказал он.
Группа «М.видео ‒ Эльдорадо» ‒ крупнейший российский ритейлер бытовой техники и электроники. Контролирующим акционером (73,5%) является группа «Сафмар» Михаила Гуцериева. Выручка компании за первое полугодие выросла на 7,8% до 173,9 млрд руб., чистая прибыль ‒ на 44,2% до 5,3 млрд руб., показатель EBITDA ‒ на 20,3% до 13,4 млрд руб., говорится в отчете компании. На конец июня 2020 г. группа объединяла 1037 магазинов в России. Основная доля продаж (56,1%) ‒ сегмент онлайн, рост которого за отчетный период составил 97,5% до 116,8 млрд руб.
В конце июля Тынкован говорил о том, что компания начала продажи техники по модели маркетплейса ‒ это позволит ей расширить ассортимент товаров. До этого ритейлер продавал продукцию через собственные одноименные офлайн- и онлайн-магазины, а также на принадлежащем группе маркетплейсе Goods.ru. С апреля компания также продает технику на Ozon. Сейчас маркетплейс запущен на двух платформах - «М.Видео» и «Эльдорадо», к которым смогут подключаться партнеры-ритейлеры и производители техники.