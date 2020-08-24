«Эльдорадо» тестирует новый формат небольших магазинов

По состоянию на 30 июня сеть «Эльдорадо» насчитывала 505 магазинов в более чем 250 городах России, более 80 из них ‒ магазины «Эльдорадо 600». В 2020 г. группа планирует открыть 50‒60 магазинов нового формата, сообщил Тынкован. Это в два раза превышает ранее озвученные планы. «Ранее мы говорили, что до конца года откроем порядка 30 магазинов. Но, базируясь на успешных результатах первого полугодия, мы более уверенно смотрим на перспективы дальнейшего развития. Поэтому до конца года в настоящее время мы планируем до 50‒60 открытий новых магазинов обоих брендов», ‒ сказал он.