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Экс-президент Microsoft Russia возглавил коммерческое направление «Группы Астра»

Ведомости

Бывший президент Microsoft Russia Николай Прянишников станет главным коммерческим директором «Группы Астра», при этом он сохранит за собой позицию в совете директоров. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Основными задачами на новом посту станут увеличение прибыли, определение новых рынков, курирование GR и маркетинга, усиление сети стратегических партнеров, а также международная экспансия, отметили в группе.

Прянишников имеет три высших образования: инженерное, финансово-экономическое и MBA. В телекоме в общей сложности работает около 18 лет. Ранее занимал должность генерального директора «Билайн» в России, смог масштабировать бизнес оператора со $100 млн до $8 млрд, говорится в сообщении. Будучи президентом Microsoft Russia, удвоил объем российского бизнеса корпорации. Последние восемь лет управлял сетями World Class и UFC Gym Russia в «Русской Фитнес Группе». В пресс-службе отмечают, что Прянишникову удалось увеличить число клубов более чем в два раза и вывести компанию на рекордные для индустрии финансовые показатели.

11 июня «Астра» раскрыла результаты за I квартал по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Чистая прибыль группы снизилась на 66% в годовом выражении и составила 202 млн руб. Выручка выросла на 43% до 1,85 млрд руб. EBITDA по итогам периода упала на 95% и составила 24 млн руб. 1 июля пресс-служба компании сообщила «Ведомостям», что акционеры группы «Астра» утвердили на годовом общем собрании дивиденды за I квартал 2024 г. Всего на выплату будет направлено 1,7 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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