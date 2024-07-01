Экс-президент Microsoft Russia возглавил коммерческое направление «Группы Астра»

Прянишников имеет три высших образования: инженерное, финансово-экономическое и MBA. В телекоме в общей сложности работает около 18 лет. Ранее занимал должность генерального директора «Билайн» в России, смог масштабировать бизнес оператора со $100 млн до $8 млрд, говорится в сообщении. Будучи президентом Microsoft Russia, удвоил объем российского бизнеса корпорации. Последние восемь лет управлял сетями World Class и UFC Gym Russia в «Русской Фитнес Группе». В пресс-службе отмечают, что Прянишникову удалось увеличить число клубов более чем в два раза и вывести компанию на рекордные для индустрии финансовые показатели.