Экс-президент Microsoft Russia возглавил коммерческое направление «Группы Астра»
Бывший президент Microsoft Russia Николай Прянишников станет главным коммерческим директором «Группы Астра», при этом он сохранит за собой позицию в совете директоров. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Основными задачами на новом посту станут увеличение прибыли, определение новых рынков, курирование GR и маркетинга, усиление сети стратегических партнеров, а также международная экспансия, отметили в группе.
Прянишников имеет три высших образования: инженерное, финансово-экономическое и MBA. В телекоме в общей сложности работает около 18 лет. Ранее занимал должность генерального директора «Билайн» в России, смог масштабировать бизнес оператора со $100 млн до $8 млрд, говорится в сообщении. Будучи президентом Microsoft Russia, удвоил объем российского бизнеса корпорации. Последние восемь лет управлял сетями World Class и UFC Gym Russia в «Русской Фитнес Группе». В пресс-службе отмечают, что Прянишникову удалось увеличить число клубов более чем в два раза и вывести компанию на рекордные для индустрии финансовые показатели.
11 июня «Астра» раскрыла результаты за I квартал по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Чистая прибыль группы снизилась на 66% в годовом выражении и составила 202 млн руб. Выручка выросла на 43% до 1,85 млрд руб. EBITDA по итогам периода упала на 95% и составила 24 млн руб. 1 июля пресс-служба компании сообщила «Ведомостям», что акционеры группы «Астра» утвердили на годовом общем собрании дивиденды за I квартал 2024 г. Всего на выплату будет направлено 1,7 млрд руб.