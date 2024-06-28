Госкомпаниям не удается импортозаместить софт от Adobe

В 2024 г. иностранный софт практически исчез из госзакупок на волне импортозамещения. За пять месяцев 2024 г. состоялось лишь две госзакупки ПО Microsoft на общую сумму 30 400 руб. против 11 госзакупок этого ПО на 721 500 руб. за аналогичный период 2023 г., говорит гендиректор «Тендерплана» Максим Кузнецов. По словам Кузнецова, за тот же период 2022 г. было объявлено 149 гостендеров на закупку ПО Microsoft на общую сумму 615,8 млн руб., а фактические госзакупки тогда превысили 100 млн руб.