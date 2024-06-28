Госкомпаниям не удается импортозаместить софт от Adobe

Госкомпаниям не удается импортозаместить софт от AdobeВ реестре российского ПО пока не хватает его аналогов
Российские госкомпании за последний год – с июля 2023 г. по июнь 2024 г. – провели 28 закупок программного обеспечения от американской Adobe, сообщили «Ведомостям» в поисково-аналитической системе по управлению тендерами «Тендерплан». Общий объем госзакупок продуктов Adobe был небольшим: за год он составил всего 27,2 млн руб. по начальной максимальной цене закупки (НМЦ), а фактическая цена закупок составила 21,5 млн руб.
В 2024 г. иностранный софт практически исчез из госзакупок на волне импортозамещения. За пять месяцев 2024 г. состоялось лишь две госзакупки ПО Microsoft на общую сумму 30 400 руб. против 11 госзакупок этого ПО на 721 500 руб. за аналогичный период 2023 г., говорит гендиректор «Тендерплана» Максим Кузнецов. По словам Кузнецова, за тот же период 2022 г. было объявлено 149 гостендеров на закупку ПО Microsoft на общую сумму 615,8 млн руб., а фактические госзакупки тогда превысили 100 млн руб.