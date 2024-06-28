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Госкомпаниям не удается импортозаместить софт от Adobe

В реестре российского ПО пока не хватает его аналогов
Лиана Липанова
Екатерина Кинякина
Запрет на закупку иностранного софта в госкомпаниях, по мнению юристов, вполне преодолим/ Евгений Разумный / Ведомости

Российские госкомпании за последний год – с июля 2023 г. по июнь 2024 г. – провели 28 закупок программного обеспечения от американской Adobe, сообщили «Ведомостям» в поисково-аналитической системе по управлению тендерами «Тендерплан». Общий объем госзакупок продуктов Adobe был небольшим: за год он составил всего 27,2 млн руб. по начальной максимальной цене закупки (НМЦ), а фактическая цена закупок составила 21,5 млн руб.

В 2024 г. иностранный софт практически исчез из госзакупок на волне импортозамещения. За пять месяцев 2024 г. состоялось лишь две госзакупки ПО Microsoft на общую сумму 30 400 руб. против 11 госзакупок этого ПО на 721 500 руб. за аналогичный период 2023 г., говорит гендиректор «Тендерплана» Максим Кузнецов. По словам Кузнецова, за тот же период 2022 г. было объявлено 149 гостендеров на закупку ПО Microsoft на общую сумму 615,8 млн руб., а фактические госзакупки тогда превысили 100 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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