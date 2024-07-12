Никита Кобелев стал художественным руководителем Александринского театра

Кобелев окончил режиссерский факультет в РАТИ-ГИТИС в 2011 г. В 2023 г. стал главным режиссером Александринского театра. С 2012 по 2020 г. работал в Московском академическом театре имени Маяковского – сначала штатным режиссером-постановщиком, затем заместителем художественного руководителя. Преподавал в мастерской Миндаугаса Карбаускиса на актерском факультете Российского института театрального искусства – ГИТИС.