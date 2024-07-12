Александр Торбахов возглавит совет директоров ПАО «Вымпелком»

Торбахов работал генедиректором ПАО «Вымпелком» с 2020 г. За время его руководства компания провела антикризисную программу и взяла курс на развитие нетелекомовских B2B-продуктов (Cloud, AdTech и др.). Билайн провел сделки по продаже башенной инфраструктуры и покупке компаний DataFort и CDN-Video (облачный бизнес), ОТМ (AdTech), а также увеличил венчурный портфель до 15 компаний.