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Александр Торбахов возглавит совет директоров ПАО «Вымпелком»

Ведомости

Александр Торбахов возглавит совет директоров ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн»), должность генерального директора займет Сергей Анохин. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Кадровые изменения вступят в силу со 2 сентября.

Торбахов работал генедиректором ПАО «Вымпелком» с 2020 г. За время его руководства компания провела антикризисную программу и взяла курс на развитие нетелекомовских B2B-продуктов (Cloud, AdTech и др.). Билайн провел сделки по продаже башенной инфраструктуры и покупке компаний DataFort и CDN-Video (облачный бизнес), ОТМ (AdTech), а также увеличил венчурный портфель до 15 компаний.

Анохин на протяжении последних семи лет работал в «Ростелекоме». Он также занимал руководящие посты в розничном ВТБ24, корпоративном ВТБ, частной американской ИТ-компании SAS.

Нидерландский холдинг Veon и топ-менеджмент российского «Вымпелкома» закрыли сделку по продаже оператора в октябре 2023 г. Отмечалось, что «Вымпелком», по собственным оценкам, приобрел свыше 96% всех облигаций группы Veon в России (в т. ч. свыше 99,6% всех облигаций группы Veon, учитываемых в Национальном расчетном депозитарии).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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