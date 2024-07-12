Александр Торбахов возглавит совет директоров ПАО «Вымпелком»
Кадровые изменения вступят в силу со 2 сентября.
Торбахов работал генедиректором ПАО «Вымпелком» с 2020 г. За время его руководства компания провела антикризисную программу и взяла курс на развитие нетелекомовских B2B-продуктов (Cloud, AdTech и др.). Билайн провел сделки по продаже башенной инфраструктуры и покупке компаний DataFort и CDN-Video (облачный бизнес), ОТМ (AdTech), а также увеличил венчурный портфель до 15 компаний.
Анохин на протяжении последних семи лет работал в «Ростелекоме». Он также занимал руководящие посты в розничном ВТБ24, корпоративном ВТБ, частной американской ИТ-компании SAS.
Нидерландский холдинг Veon и топ-менеджмент российского «Вымпелкома» закрыли сделку по продаже оператора в октябре 2023 г. Отмечалось, что «Вымпелком», по собственным оценкам, приобрел свыше 96% всех облигаций группы Veon в России (в т. ч. свыше 99,6% всех облигаций группы Veon, учитываемых в Национальном расчетном депозитарии).