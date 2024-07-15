Bloomberg: Волож вернется на пост гендиректора нидерландской Yandex N.V.

12 сентября 2023 г. президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФа прокомментировал заявление Воложа. Упомянув, что Волож перестал указывать СССР в качестве своей Родины, Путин подчеркнул, что такие заявления должны оставаться на совести их авторов, однако, как правило, они связаны со стремлением сохранить свой бизнес и активы. В марте 2024 г. Евросоюз снял с Воложа свои санкции.