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Bloomberg: Волож вернется на пост гендиректора нидерландской Yandex N.V.

Ведомости

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож вернется на пост гендиректора нидерландской компании Nebius Group, образованной после продажи Yandex N.V. российского «Яндекса». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией.

Компания Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах, завершила сделку по продаже российского бизнеса, на который приходилась большая часть ее выручки. После одобрения акционеров компания будет переименована в Nebius Group и сосредоточится на развитии собственных проектов. Волож будет курировать этот процесс в качестве генерального директора компании.

60-летний Волож ушел с поста главы «Яндекса» после того, как в 2022 г. Европейский союз ввел в отношении него санкции. Сразу после наложения ограничений на бизнесмена Yandex N.V. заявила о том, что он покинул все занимаемые ранее должности в компании. 

В августе 2023 г. сооснователь «Яндекса» опубликовал антивоенное заявление. Перед этим на его личном сайте исчезла информация о его связях с Россией и СССР. Волож пишет о себе: «родившийся в Казахстане израильский технический предприниматель, специалист по информатике, инвестор и филантроп».

12 сентября 2023 г. президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФа прокомментировал заявление Воложа. Упомянув, что Волож перестал указывать СССР в качестве своей Родины, Путин подчеркнул, что такие заявления должны оставаться на совести их авторов, однако, как правило, они связаны со стремлением сохранить свой бизнес и активы. В марте 2024 г. Евросоюз снял с Воложа свои санкции.

В марте акционеры Yandex N.V. одобрили продажу российского бизнеса группе физлиц. В нее вошли менеджеры «Яндекса», «Лукойла», а также три частных инвестора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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