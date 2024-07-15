Bloomberg: Волож вернется на пост гендиректора нидерландской Yandex N.V.
Компания Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах, завершила сделку по продаже российского бизнеса, на который приходилась большая часть ее выручки. После одобрения акционеров компания будет переименована в Nebius Group и сосредоточится на развитии собственных проектов. Волож будет курировать этот процесс в качестве генерального директора компании.
60-летний Волож ушел с поста главы «Яндекса» после того, как в 2022 г. Европейский союз ввел в отношении него санкции. Сразу после наложения ограничений на бизнесмена Yandex N.V. заявила о том, что он покинул все занимаемые ранее должности в компании.
В августе 2023 г. сооснователь «Яндекса» опубликовал антивоенное заявление. Перед этим на его личном сайте исчезла информация о его связях с Россией и СССР. Волож пишет о себе: «родившийся в Казахстане израильский технический предприниматель, специалист по информатике, инвестор и филантроп».
12 сентября 2023 г. президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФа прокомментировал заявление Воложа. Упомянув, что Волож перестал указывать СССР в качестве своей Родины, Путин подчеркнул, что такие заявления должны оставаться на совести их авторов, однако, как правило, они связаны со стремлением сохранить свой бизнес и активы. В марте 2024 г. Евросоюз снял с Воложа свои санкции.