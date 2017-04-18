ФНС не будет штрафовать тех, кто не получил новые кассы вовремя

Федеральная налоговая служба России (ФНС) не будет штрафовать предпринимателей, которые заключили договоры на покупку новой контрольно-кассовой техники (ККТ), но не получили ее, заявил руководитель службы Михаил Мишустин. ФНС и Минфин выпустят такое разъяснение, вопрос обсуждается, рассказал он, отдельные изменения в закон не нужны. Новые кассы позволяют отправлять налоговые данные по каждому чеку в ФНС в режиме реального времени.

На проблему указал президент «Опоры России» Александр Калинин. К 1 июля 2017 г. заменить нужно около 1,2 млн касс, напомнил он. По данным ФНС, уже заменено больше 300 000 касс. Производители не смогли накопить достаточно кассовых аппаратов, сказал Калинин, и те, кто купили, но не получили ККТ, не должны штрафоваться. По закону тем, кто не перейдет вовремя на новые ККТ, грозит штраф 75-100% выручки по чекам без новой ККТ, но не меньше 30 000 руб. За повторное нарушение, если его сумма выше 1 млн руб., работа предпринимателя будет приостановлена на срок до трёх месяцев. ФНС не будет заниматься проверками в переходном периоде, успокоил Мишустин. Его сроки он не уточнил.

Спустя еще год – с 1 июля 2018 г. – на новые кассовые аппараты должны перейти те, кто раньше кассами не пользовался. Например, индивидуальные предприниматели, компании, платящие ЕНВД (единый налог на вменённый доход) или работающие по патентам и др. Индивидуальные предприниматели (ИП) смогут получить налоговые вычеты по расходам на покупку ККТ, но не более 18 000 руб. на одну кассу. Такой законопроект Госдума уже приняла в первом чтении. Получить вычет они смогут, если зарегистрируют такую технику в налоговых органах в 2018 г.

«Опора России» также просит распространить налоговые вычеты и на компании, применяющие ЕНВД (рассчитывается по формуле – базовая ставка от вмененного дохода для вида действительности, доход зависит от базовой доходности и физических показателей). По оценкам Калинина, заменить ККТ к 1 июля должны будут около 700 000 предпринимателей, пользующихся такой системой. Тех, кто пользуется патентной системой, он предложил вообще освободить от обязанности переходить на ККТ. Мишустин идеи не поддержал: «Вопрос законодателю, но мое мнение, что нужно давать вычет только ИП». Некоторые компании используют ЕНВД для искусственного дробления бизнеса и экономии на налогах, напомнил он, нужно смотреть на виды экономической деятельности тех, кто применяет ЕНВД, и решать. То же касается и предпринимателей, пользующихся патентами, сначала нужно проанализировать отдельные виды деятельности, предупредил Мишустин.