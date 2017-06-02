ФРИИ напишет свой закон о регулировании больших данных А. Гордеев / Ведомости

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) планирует разработать собственный законопроект о регулировании больших данных (Big Data), рассказал «Ведомостям» представитель ФРИИ Сергей Скрипников. Цель этого документа – с одной стороны, урегулировать оборот и обработку такого рода данных, с другой – создать рынок больших данных в России. По его словам, в разработке проекта примут участие «Яндекс», операторы МТС и «Мегафон», ритейлер X5 и ассоциация «Финтех».

В законопроекте, во-первых, следует описать все типы существующих данных и их возможные комбинации, рассказывает Скрипников. Причем надо описать не только большие пользовательские данные, но и информацию, которую генерируют машины (т. н. интернет вещей). Также следует описать то, какие у бизнеса есть права на использование такого рода информации. Если речь идет о данных, которые после алгоритмической обработки можно персонализировать, то такие данные надо защитить – например, запретить продавать их без согласия человека.

Еще одна цель проекта – сделать так, чтобы государственные монополии, являющиеся крупными держателями данных, делились ими с бизнесом – в том случае, если они не являются государственной тайной. Вероятно, следует ввести ограничение на передачу некоторых больших данных иностранным компаниям, говорит Скрипников: речь идет прежде всего о данных, например, с различного промышленного оборудования в сфере ВПК. Еще одна идея ФРИИ – сделать возможным небюрократизированный доступ к большим данным для стартапов.

Ранее «Ведомости» ознакомились с текстом законопроекта о регулировании больших пользовательских данных, разработанным то ли Минкомсвязи, то ли Фондом информационной демократии (источники «Ведомостей» разошлись во мнении). Этот проект предполагает передачу всех больших данных пользователей (БПД: предпочтения пользователя в интернете, социальные связи и круг общения и др.) единому госоператору, который должен финансироваться бизнесом, зарабатывающим на таких данных. Именно узнав об этом проекте, отрасль решила предложить собственное регулирование, говорит человек, близкий к партнерам ФРИИ по рабочей группе, которая будет готовить новый документ. Также вопросами, связанными с регулированием БПД, активно интересуется помощник президента Игорь Щеголев.

«Вопрос регулирования Big Data актуален для отрасли: в первую очередь мы считаем, что точечными поправками в закон о связи необходимо разобраться с тайной переписки и телефонных переговоров и неприкосновенностью частной жизни», - говорит представитель МТС Дмитрий Солодовников. Этим можно будет добиться импульса для развития рынка больших данных, считает он.

«Эту сферу надо регулировать очень осторожно, так как на использовании больших пользовательских данных уже построено много инновационных бизнес-моделей, - говорит исполнительный директор ассоциации «Финтех» Борис Ким. - Мы вместе с другими участниками рынка решили подумать над принципами регулирования, с тем чтобы у законодателей был более широкий контекст для обсуждения и принятия взвешенного решения». Для финансовой сферы вопрос регулирования больших пользовательских данных очень актуален, добавляет Ким: рентабельность платежного бизнеса снижается, и финансовые компании планируют зарабатывать на таргетированной рекламе, которая невозможна без использования таких данных. Не менее важны они и для кредитного, страхового и пенсионного секторов финансового рынка, говорит Ким.

Для эффективного планирования продаж и промоакций сегодня ритейлеры анализируют многомиллиардные архивы чеков, и следующий необходимый шаг для адаптации предложений и ассортимента под потребности покупателя с учётом его меняющихся потребностей, привычек, образа жизни – это интеграция «больших данных» из различных источников, говорит директор по стратегическому маркетингу и планированию X5 Retail Group Вадим Капустин. Для легального обмена обезличенными данными между добросовестными участниками потребительского рынка и госструктурами нужна четкая правовая основа, добавляет он. Еще один ключевой тренд ритейла - максимальная персонализация предложений на основе программ лояльности. Их статус тоже необходимо учесть при разработке закона о big data, резюмирует Капустин.

«Яндексу» интересна тема больших данных, и, конечно, мы заинтересованы в дискуссиях на эту тему», - говорит представитель «Яндекса» Очир Манджиков.