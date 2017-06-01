Помощник Путина: Лет через 30 big data будут так же важны, как электричество

«Большие данные» скоро станут для человека не менее важными, чем сейчас - электроэнергия, считает помощник президента Андрей Белоусов. Как передает ТАСС, он заявил это на сессии «Большие данные» Петербургского экономического форума. «Есть все больше и больше признаков, что мы имеем дело с концептуальным феноменом, - сказал он. - Речь идет о том, что в течение ближайших 10-20 лет мы получим кардинальнейшие изменения в жизни человеческой цивилизации, связанные с тем, что "большие данные" - речь идет не о цифровой экономике, а именно о данных - займут в жизни людей примерно ту же роль, что играет электроэнергия». Он считает, что большие данные станут основным средством капитализации и от работы с ними будет зависеть цифровая экономика. Цифровую экономику Белоусов представил в виде сложной трехуровневой структуры - это новые бизнес-процессы и новые рынки (например, беспилотники, промышленный интернет), инфраструктура и регуляторика, которая сейчас существенно тормозит развитие интернет-торговли.

На той же сессии руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что пора говорить о государственном регулировании в сфере больших данных. «Очевидно, что если говорить о больших данных - они точно уже стали товаром, причем товаром востребованным но не всегда этот вопрос отрегулирован. Очень важно определить ту структуру, тот орган, который будет отвечать за государственный надзор в данной области и следить за тем, чтобы то законодательство, которое, уверен, будет сформировано в ближайшее время и откроет большие возможности для бизнеса, соблюдалось адекватно», - сказал он (цитата ТАСС). По мнению чиновника, регулировать нужно следующие аспекты: соблюдение права на неприкосновенность частной жизни и правовую регламентацию обработки больших данных. Также, по его мнению, требуется государственный контроль за большими данными.

«Сегодня значительное число интернет-компаний предоставляют приложения бесплатно, но при этом забирают наши большие пользовательские данные. Очевидно, этот момент ставит вопрос о том, как это должно регулироваться. Сегодня в национальном законодательстве России и в международном законодательстве нет кодификации понятия больших данных. Ведущий ставил вопрос - что такое "большие данные"? Дискуссии по этому поводу идут. Необходима кодификация подходов к обработке больших пользовательских данных, условий их хранения, передачи и вторичного использования», - цитирует Жарова ТАСС. Разрабатывать законодательство о регулировании сферы больших данных государство должно вместе с бизнес-сообществом, считает он.

Руководитель «Ростелекома» Михаил Осеевский согласен, что проблемы хранения данных и информационного суверенитета государства требуют решения на законодательном уровне. «Мы видим, что регулярно в текущем режиме информация уходит за границу, - отметил он. - Нам предстоит ответить на вопрос о том, должен ли быть информационный суверенитет стран и в данном случае России на эту информацию или нет».

«Не окажемся ли мы индейцами, у которых землю забрали за стеклянные бусы?». Такое сравнение с нынешней ситуацией вокруг больших данных подобрал помощник президента Игорь Щеголев на сессии «Большие данные в цифровой экономике». По его словам, лишь однажды за последние пять лет президент накладывал вето на закон. Это был закон об информационной системе сбора данных о детях, из которого неясно, как и зачем будут собираться и использоваться эти данные.