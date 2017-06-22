Экономические проблемы Ближнего Востока чувствуются в Азии

Из-за острой нехватки ликвидности строительные компании стали сокращать иностранных рабочих Kamran Jebreili / AP

Около 20 лет миллионы рабочих из Индии и других стран Южной Азии искали более высокооплачиваемую работу в богатых нефтью государствах Персидского залива. Но на фоне низких цен на нефть эти государства озаботились занятостью собственных граждан, поэтому иностранные рабочие теперь отправляют меньше денег на родину.