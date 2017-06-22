Экономические проблемы Ближнего Востока чувствуются в Азии
Рабочие мигранты стали отправлять меньше денег на родину
- Эми Казмин
- / Financial Times
Из-за острой нехватки ликвидности строительные компании стали сокращать иностранных рабочих
Kamran Jebreili / AP
Около 20 лет миллионы рабочих из Индии и других стран Южной Азии искали более высокооплачиваемую работу в богатых нефтью государствах Персидского залива. Но на фоне низких цен на нефть эти государства озаботились занятостью собственных граждан, поэтому иностранные рабочие теперь отправляют меньше денег на родину.
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