Власть

Путин согласился поискать деньги для экономики в оборонзаказе

Помощник президента Андрей Белоусов предложил новый механизм дешевого финансирования

Сегодня на совещании Владимира Путина с союзом машиностроителей в Ижевске помощник президента Андрей Белоусов предложил новый механизм дешевого финансирования экономики.

Речь идет о неиспользуемых средствах гособоронзаказа. Сейчас на особых счетах, созданных по закону 275-ФЗ «О гособоронзаказе» у банков, которые обслуживают гособоронзаказ, практическая величина неснижаемых остатков - 600 млрд руб., объяснил Белоусов. Это сопоставимо с объемом банковских кредитов на гособоронзаказ, отметил он: эти средства, по сути, стали для банков бесплатным ресурсом.

«Предприятия говорят: поскольку для банков это является бесплатным, я хочу это подчеркнуть, ресурсом, они платят по этим счетам предприятиям ноль процентов, то давайте мы за счет этого ресурса сформируем дешевые кредиты, и на те же 600 млрд рублей будем выдавать кредиты по низким процентам»,- предложил Белоусов.

Варианты дешевых кредитов

Сначала Путин негативно отреагировал на предложения о дополнительных вливаниях в экономику, а зампред союза машиностроителей Владимир Гутенев пытался предложить свой механизм. Гутенев признал заслуги ЦБ в стабилизации экономики, но заметил, что в условиях нестабильности с валютным курсом ставки очень высокие. Зато предприятия, которые финансировали дешевыми деньгами, растут очень хорошо, констатировал он. И предложил через пул отобранных банков выделять дешевые бюджетные деньги.

Путин подумал, что речь о действующем механизме проектного финансирования: ЦБ через уполномоченные банки выделяет дешевые деньги проектам, которые отобрали банки и министерства. Такой механизм был запущен несколько лет назад, Минэкомразвития в прошлом году добивалось расширения финансирования, а ЦБ убедил Путина, что нужды в этом нет.

Путин сказал: «Мы так и делаем, это механизм проектного финансирования, Вы по сути только предлагаете исключить министерства из отбора проектов». Но Белоусов перехватил слово и убедил Путина, что речь о другом механизме, описав свои предложения. «Вот с этим можно поработать», согласился Путин.

Параллельно Минэкономразвития разрабатывает механизм фабрики проектного финансирования на базе Внешэкономбанка. Но эта идея, продуманная министром экономического развития Максимом Орешкиным с выходцами из Минфина, новых дешевых денег не потребует. ВЭБ будет выделять долгосрочные деньги по фиксированной ставке, привязанной к инфляционным ОФЗ, а бюджет покроет ВЭБу разницу, если инфляция окажется выше цели. Это гипотетические риски, которые не реализуются, потому что государство гарантирует достижение цели по инфляции, заверил Орешкин.

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