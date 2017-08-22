Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4390 от 22.08.2017 под заголовком: Концессии упаковали в коробку

Сбербанк заинтересовался ремонтом ТЭЦ в регионах

С износом коммунальной инфраструктуры будут бороться «коробочные» концессии

Чтобы привлечь больше инвестиций в коммунальную инфраструктуру регионов, Минстрой вместе со Сбербанком разработали стандартную форму для концессионных соглашений. Об этом сообщило министерство и опубликовало готовый набор документов для подготовки и финансирования концессионных проектов в отрасли ЖКХ.

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