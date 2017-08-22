Сбербанк заинтересовался ремонтом ТЭЦ в регионах

Статья опубликована в № 4390 от 22.08.2017 под заголовком: Концессии упаковали в коробку

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Улучшать качество коммунальной инфраструктуры Минстрой хочет с помощью типовых концессий Андрей Гордеев / Ведомости

Чтобы привлечь больше инвестиций в коммунальную инфраструктуру регионов, Минстрой вместе со Сбербанком разработали стандартную форму для концессионных соглашений. Об этом сообщило министерство и опубликовало готовый набор документов для подготовки и финансирования концессионных проектов в отрасли ЖКХ.