Статья опубликована в № 4425 от 10.10.2017 под заголовком: Пустить дружбу в расход
Расходы России на международную помощь выросли почти в 10 раз
Если в 2005 году они были $101,3 млн, то в 2016 – $1 млрд
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
В основном деньги тратятся на помощь конкретным странам, остальное получают международные организации
А. Махонин / Ведомости
Кризис в России не сказался на помощи, которую она оказывает другим странам и международным организациям. Она росла в кризисном 2009 году – более чем втрое (тогда был создан антикризисный фонд «Евразэс», впоследствии преобразованный в Евразийский фонд стабилизации и развития) – и начиная с 2013 г., когда экономика от стагнации переходила к рецессии.
Со $101,3 млн в 2005 г. эти расходы увеличились почти в 10 раз – до $1 млрд в 2016 г., подсчитали старший научный сотрудник ИПЭИ РАНХиГС Юрий Зайцев и директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}