Расходы России на международную помощь выросли почти в 10 раз

Если в 2005 году они были $101,3 млн, то в 2016 – $1 млрд

Статья опубликована в № 4425 от 10.10.2017 под заголовком: Пустить дружбу в расход

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В основном деньги тратятся на помощь конкретным странам, остальное получают международные организации А. Махонин / Ведомости

Кризис в России не сказался на помощи, которую она оказывает другим странам и международным организациям. Она росла в кризисном 2009 году – более чем втрое (тогда был создан антикризисный фонд «Евразэс», впоследствии преобразованный в Евразийский фонд стабилизации и развития) – и начиная с 2013 г., когда экономика от стагнации переходила к рецессии.

Со $101,3 млн в 2005 г. эти расходы увеличились почти в 10 раз – до $1 млрд в 2016 г., подсчитали старший научный сотрудник ИПЭИ РАНХиГС Юрий Зайцев и директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель.