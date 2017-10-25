Экономика
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Татьяна Бочкарева|Татьяна Ломская
Мировая экономика
Статья опубликована в № 4436 от 25.10.2017 под заголовком: Старость на ветер

Британцы кутят на пенсионные накопления – спускают в казино и покупают машины

А потом просят государственную пенсию

Комитет по труду и пенсиям палаты общин опубликовал письменные показания Памелы Хьюитт, занимающейся вопросами социального обеспечения в графстве Ланкашир. Она рассказала, как британцы тратят пенсионные накопления. Такая возможность появилась в 2015 г., когда Джордж Осборн, занимавший пост министра финансов, разрешил жителям старше 55 лет тратить эти средства так, как они пожелают. Ранее пенсионные накопления можно было вкладывать только в надежные инструменты, в первую очередь суверенные облигации, гарантирующие ежегодный доход.

«Это даст большему числу людей возможность выбора, которая раньше была только у очень богатых», – заявил тогда Осборн. Решение правительства объяснялось тем, что многие будущие пенсионеры получали низкий доход, поскольку были обязаны инвестировать в низкодоходные инструменты. Тем более что после глобального финансового кризиса 2008 г. центробанки снизили ставки – некоторые до отрицательных значений – и доходность по надежным инструментам упала почти до нуля. «Людям, которые много работали, много копили и поступали правильно, нужно доверять в финансовых вопросах, – говорил Осборн, – именно так мы и поступим, будем доверять людям».

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