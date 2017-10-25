Британцы кутят на пенсионные накопления – спускают в казино и покупают машины
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Комитет по труду и пенсиям палаты общин опубликовал письменные показания Памелы Хьюитт, занимающейся вопросами социального обеспечения в графстве Ланкашир. Она рассказала, как британцы тратят пенсионные накопления. Такая возможность появилась в 2015 г., когда Джордж Осборн, занимавший пост министра финансов, разрешил жителям старше 55 лет тратить эти средства так, как они пожелают. Ранее пенсионные накопления можно было вкладывать только в надежные инструменты, в первую очередь суверенные облигации, гарантирующие ежегодный доход.
«Это даст большему числу людей возможность выбора, которая раньше была только у очень богатых», – заявил тогда Осборн. Решение правительства объяснялось тем, что многие будущие пенсионеры получали низкий доход, поскольку были обязаны инвестировать в низкодоходные инструменты. Тем более что после глобального финансового кризиса 2008 г. центробанки снизили ставки – некоторые до отрицательных значений – и доходность по надежным инструментам упала почти до нуля. «Людям, которые много работали, много копили и поступали правильно, нужно доверять в финансовых вопросах, – говорил Осборн, – именно так мы и поступим, будем доверять людям».
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}