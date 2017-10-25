Британцы кутят на пенсионные накопления – спускают в казино и покупают машины

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Британцы хотят пожить на широкую ногу перед выходом на пенсию Alessia Pierdomenico / REUTERS

Комитет по труду и пенсиям палаты общин опубликовал письменные показания Памелы Хьюитт, занимающейся вопросами социального обеспечения в графстве Ланкашир. Она рассказала, как британцы тратят пенсионные накопления. Такая возможность появилась в 2015 г., когда Джордж Осборн, занимавший пост министра финансов, разрешил жителям старше 55 лет тратить эти средства так, как они пожелают. Ранее пенсионные накопления можно было вкладывать только в надежные инструменты, в первую очередь суверенные облигации, гарантирующие ежегодный доход.

«Это даст большему числу людей возможность выбора, которая раньше была только у очень богатых», – заявил тогда Осборн. Решение правительства объяснялось тем, что многие будущие пенсионеры получали низкий доход, поскольку были обязаны инвестировать в низкодоходные инструменты. Тем более что после глобального финансового кризиса 2008 г. центробанки снизили ставки – некоторые до отрицательных значений – и доходность по надежным инструментам упала почти до нуля. «Людям, которые много работали, много копили и поступали правильно, нужно доверять в финансовых вопросах, – говорил Осборн, – именно так мы и поступим, будем доверять людям».