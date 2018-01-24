Путин сообщил о принятии новой госпрограммы вооружений

Владимир Путин у истребителя Су-57 Максим Шеметов / ТАСС / Ведомости

«Мы принимаем, уже приняли новую госпрограмму вооружений до 2027 г.», - заявил в Уфе президент Владимир Путин на встрече с рабочими Уфимского моторостроительного объединения (УМПО). Это предприятие входит в состав подконтрольной «Ростеху» Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) и производит авиадвигатели для истребителей Су-30СМ, Су-35С и Су-57, а также газотурбинные установки гражданского назначения. На УМПО Путин провел совещания по проблемам выпуска гражданской продукции на оборонных предприятиях.

Госпрограмма вооружений на 2018-2019 гг. предусматривает закупку, разработку и модернизацию вооружений на 19 трлн руб., строительство инфраструктуры Минобороны на 1 трлн руб. и закупки для других силовых ведомств на 3 трлн руб. Прежняя ГПВ до 2020 г., принятая в 2011 г., в целом предусматривала эти закупки в размере 20 трлн руб. О том, что ГПВ-2027 поступила на подпись Путину, в середине декабря написал «Коммерсантъ», но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда это опроверг.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов предложили в ходе этого мероприятия обязать госкомпании закупать высокотехнологичную продукцию гражданского назначения оборонных предприятий, как это сделано в отношении продукции малого и среднего бизнеса.

«Надо сформировать стартовые заказы, которые помогут предприятиям более уверенно пройти начальный этап диверсификации. И здесь, безусловно, особая роль принадлежит компаниям с госучастием. Вместо зарубежной продукции они должны ориентироваться на закупку существующих и создаваемых отечественных аналогов», - выразил свое мнение по поводу этого предложения Путин.