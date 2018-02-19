Билл Гейтс призвал власти США повысить налоги для сверхбогатых

Гейтс отметил важность для всех развитых демократий обращать внимание на проблему роста неравенства доходов Brendan McDermid / Reuters

Один из основателей Microsoft – Билл Гейтс считает, что должен платить больше налогов, и правительству следует потребовать того же от других сверхбогатых американцев. Об этом миллиардер рассказал в интервью CNN.

«Я заплатил больше налогов (свыше $10 млрд), чем кто-либо другой, но правительство должно требовать, чтобы люди вроде меня платили значительно более высокие налоги», – сказал Гейтс.

Инициированная президентом США Дональдом Трампом и республиканцами налоговая реформа фактически вводит регрессивный налог, полагает Гейтс. В результате состоятельные американцы и корпорации начнут платить меньше, несмотря на заявления о том, что новая система поможет рабочим и среднему классу, подчеркивает он.

По словам Гейтса, для всех развитых демократий важно обращать внимание на проблему увеличения неравенства доходов. Сейчас шестая часть населения США живет в неприемлемых условиях, поэтому властям следует задуматься, почему государство не предложит этим людям лучшую работу, сказал миллиардер.

Журнал Forbes оценивает состояние Гейтса более чем в $90 млрд, он второй богатейший человек в мире после основателя Amazon Джеффа Безоса. Гейтс пожертвовал на благотворительность более $40 млрд.

Осенью прошлого года финансисты Джордж Сорос и Стивен Рокфеллер в числе 400 человек, в том числе руководителей компаний, юристов и врачей, направили в конгресс США письмо, в котором попросили республиканское большинство не утверждать налоговую реформу и, напротив, повысить нагрузку для сверхбогатых американцев. Однако налоговые поправки были приняты.

Состоятельные американцы неоднократно выступали за увеличение налогов для богатых. Так, весной 2016 г. 40 миллионеров Нью-Йорка, в том числе Рокфеллер, обратились с такой инициативой к губернатору штата и федеральным чиновникам. В 2011 г. американские миллионеры также просили конгресс отменить налоговые льготы для состоятельных бизнесменов. Одним из самых известных сторонников повышения налогов на богатство является инвестор Уоррен Баффетт (состояние – $87,5 млрд). В 2011 г. он призвал «дружественно настроенный к богатым» конгресс увеличить налоги для обеспеченных граждан для сокращения дефицита бюджета.

Запущенная с 2018 г. налоговая реформа в США снижает ставки для корпораций и обеспеченных американцев. Новая налоговая система грозит значительным ростом дефицита казны, однако авторы рассчитывают компенсировать это ускоренным развитием корпоративного сектора и экономики. Дополнительные денежные вливания запланированы в том числе в связи со снижением ставки налога на репатриацию капитала.