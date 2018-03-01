Таможенные процедуры нуждаются в реформе
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Таможенные процедуры устарели и соответствуют бумажным технологиям XX в., говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР). Пересекая границу, компаниям приходится представлять одну и ту же информацию разным контролерам, а иногда в бумажном виде. Сами же товары выпускаются лишь после проверки документов, итоги которой часто зависят от конкретных таможенников. А для них главное, собрать как можно больше денег в казну, – это неправильная мотивация, пишут эксперты ЦСР и предлагают реформу контроля.
Расходы бизнеса и государства на таможенное оформление должны быть основными критериями оценки, а также достоверность информации в декларациях. Для этого нужно осуществлять контроль до ввоза товаров и после их выпуска и переходить к информационному контролю, предлагают эксперты ЦСР: отслеживать движение товаров и сделки с ними с момента ввоза и до конечного потребления.
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}