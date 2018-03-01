Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4518 от 01.03.2018 под заголовком: Таможня должна забыть о деньгах

Таможенные процедуры нуждаются в реформе

Считают эксперты ЦСР Алексея Кудрина
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Таможенные процедуры устарели и соответствуют бумажным технологиям XX в., говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР). Пересекая границу, компаниям приходится представлять одну и ту же информацию разным контролерам, а иногда в бумажном виде. Сами же товары выпускаются лишь после проверки документов, итоги которой часто зависят от конкретных таможенников. А для них главное, собрать как можно больше денег в казну, – это неправильная мотивация, пишут эксперты ЦСР и предлагают реформу контроля.

Расходы бизнеса и государства на таможенное оформление должны быть основными критериями оценки, а также достоверность информации в декларациях. Для этого нужно осуществлять контроль до ввоза товаров и после их выпуска и переходить к информационному контролю, предлагают эксперты ЦСР: отслеживать движение товаров и сделки с ними с момента ввоза и до конечного потребления.

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