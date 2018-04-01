Китай обложил пошлинами товары из США

В документе отмечается, что в целом политика Пекина по снижению на неизменном уровне и понижению пошлин в отношении товаров других стран не изменится Shannon Stapleton / Reuters

Китай со 2 апреля введет повышенные пошлины на 128 наименований продукции из США. Такое решение принял Госсовет КНР, сообщил в воскресенье Минфин Китая.

«Со 2 апреля мы отказываемся от таможенных уступок на семь видов и 128 наименований американских товаров. Фрукты и изготавливаемая из них продукция, (в общей сложности 120 наименований), импортируемые из Соединенных Штатов, впредь будут облагаться пошлиной в 15%. Тариф на свинину и продукцию из нее составит 25%», - говорится в заявлении на официальном сайте министерства.

В документе отмечается, что введенные США с 23 марта пошлины на импорт стали и алюминия из Китая противоречат правилам ВТО и интересам Китая. «Принятые меры призваны компенсировать ущерб, нанесенный интересам нашей страны действиями США», - подчеркивается в заявлении. Китай оставил в силе действующие в торговле с США налоговые льготы.

22 марта президент США Дональд Трамп подписал меморандум, в котором поручил правительству принять меры против Китая, который Белый дом обвиняет в нечестной торговле и нечестных попытках заполучить американские технологии путем устрашения, финансируемых государством поглощений и прочими способами. Среди этих мер – импортные пошлины на поставки из Китая стоимостью $60 млрд, ограничения на приобретение американских компаний и передачу Китаю технологий.

23 марта в США вступили в действие объявленные ранее Трампом пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из Китая. В тот же день Китай объявил о планах ввести пошлины на американские товары, от фруктов до свинины до алюминиевого проката и буровых труб, на сумму $3 млрд. Вводимые со 2 апреля пошлины соответствуют этим планам.

Белый дом должен опубликовать официальный список предлагаемых к обложению китайских товаров через 15 дней после поручения Трампа, то есть к пятнице 6 апреля. Затем у американских компаний будет 30 дней, чтобы внести предложения по конкретным видам продукции. Как писала The Wall Street Journal со ссылкой на советников Трампа, новый пакет мер включает пошлины в размере 25% на китайские товары примерно 1300 категорий. Президент США говорил, что общая сумма подпадающего под них импорта может составить около $60 млрд, хотя его советники уточняли газете, что скорее это будет $50 млрд, или около 10% годового китайского импорта в США, который превышает $500 млрд.