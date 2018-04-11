Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4545 от 11.04.2018 под заголовком: «Роснефть» заподозрили в давлении

ФАС заподозрила «Роснефть» в создании дефицита на рынке бензина

Компании может грозить штраф более 90 млрд рублей
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) во вторник вынесла предупреждение «Роснефти». Ведомство подозревает, что действия компании привели к искусственному дефициту на рынке бензина Аи-92, говорится в сообщении ФАС. «Роснефть», по данным службы, с 28 марта по 3 апреля снизила продажи бензина и при этом увеличила закупку Аи-92 у «Сургутнефтегаза». Это привело к искусственному росту биржевого индекса на 2% на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). За это время 1 т Аи-92 на СПбМТСБ подорожала на 1,5% до 45 390 руб., следует из данных биржи.

Антимонопольная служба потребовала прекратить создавать дискриминационные условия. «Мы против ситуации, при которой одна вертикально-интегрированная компания покупает у другой топливо во время основной сессии на бирже, для этого есть дополнительная сессия», – отмечает начальник управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин. По его словам, это повлияло на баланс спроса и предложения, привело к росту котировок. Ценовые индикаторы формируются в рамках основной сессии, но крупным игрокам рекомендовано торговать на дополнительной сессии, чтобы напрямую не влиять на цены.

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