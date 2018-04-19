Развивающиеся страны достигли пределов роста, опасаются экономисты

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Резкое ускорение темпов роста развивающихся стран может смениться их замедлением ALFREDO ESTRELLA / AFP

Темпы роста развивающихся стран, возможно, достигли своего пика в этом бизнес-цикле, несмотря на прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) и Института международных финансов (IIF) об ускорении их роста минимум до 2019 г.

Во вторник МВФ подтвердил прогноз, что экономический рост развивающихся стран ускорится с 4,8 до 4,9% в 2018 г. за счет более быстрого роста экономик Индии, Латинской Америки, Ближнего Востока и стран Африки к югу от Сахары. Повысил МВФ свой прогноз и на 2019 г. до 5,1% на фоне ожиданий, что все эти регионы продолжат рост и в следующем году. IIF также ждет ускорения роста развивающихся рынков с 4,7 до 5% в 2018 г. в основном благодаря резкому росту экономики Индии на 7,9% и на 5,1% – в 2019 г.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на «Ведомости» — это: Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}} Полная версия доступна только подписчикам Войти Подписаться