Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4581 от 05.06.2018 под заголовком: Государству позволено экономить

Сначала обоснование, потом бюджетные деньги

Государство станет монополистом аудита строительных проектов
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Все капитальные ремонты и стройки со сметой свыше 1,5 млрд руб., если они требуют бюджетных средств, должны будут пройти предварительное обоснование инвестиций. Законопроект, который вводит такое правило, комитет Госдумы по бюджету рекомендовал принять в первом чтении. Правило касается всех юридических лиц, доля государства, региона или муниципалитета в уставном капитале которых превышает 50%.

Решение о целесообразности капитальных вложений будет приниматься в два этапа: сперва обоснование инвестиций, затем технологический и ценовой аудит. Это позволит оценить экономическую эффективность проектов до подготовки проектно-сметной документации, объяснил представитель Минстроя. Если законопроект будет принят, повысится достоверность определения стоимости строительства или ремонта, рациональнее будут использоваться бюджетные средства, надеется представитель Минстроя.

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Комментарии  ()
Zhabua
05:13 05.06.2018
Я, может быть, недопонял - но ведь Главгосэкспертиза была всегда, все и так шло через нее, независимо от того, в чьем ведении она находилась - Минстроя там, Минрегиона, Госстроя и пр. В чем монополизация-то? Вот внятного обоснования инвестиций Главгосэкспертиза до сих пор ни с кого не спрашивала, это верно. Дураку понятно, что давно надо бы.
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