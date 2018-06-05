Сначала обоснование, потом бюджетные деньги
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Все капитальные ремонты и стройки со сметой свыше 1,5 млрд руб., если они требуют бюджетных средств, должны будут пройти предварительное обоснование инвестиций. Законопроект, который вводит такое правило, комитет Госдумы по бюджету рекомендовал принять в первом чтении. Правило касается всех юридических лиц, доля государства, региона или муниципалитета в уставном капитале которых превышает 50%.
Решение о целесообразности капитальных вложений будет приниматься в два этапа: сперва обоснование инвестиций, затем технологический и ценовой аудит. Это позволит оценить экономическую эффективность проектов до подготовки проектно-сметной документации, объяснил представитель Минстроя. Если законопроект будет принят, повысится достоверность определения стоимости строительства или ремонта, рациональнее будут использоваться бюджетные средства, надеется представитель Минстроя.
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