Счетная палата получит карт-бланш на проверку расходов в регионах

Правительство утвердило такие поправки в Бюджетный кодекс и готово внести их в Госдуму

Статья опубликована в № 4580 от 04.06.2018 под заголовком: По кудринскому счету

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Новые полномочия Счетной палаты готовились не под Алексея Кудрина (справа), но правительству Дмитрия Медведева от этого не будет легче Александр Астафьев / РИА Новости

Необходимые поправки в Бюджетный кодекс правительство уже одобрило 30 мая, они прошли согласование в министерствах и ведомствах и планируются к внесению в Госдуму, сказано в пояснительной записке к законопроекту. С копией документа ознакомились «Ведомости», представитель Минфина подтвердил его подлинность. Принятие поправок, предположил он, состоится в июле.

Действовать поправки начнут с 2019 г., знает федеральный чиновник финансово-экономического блока правительства.