Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4611 от 18.07.2018 под заголовком: Москва отличилась здоровьем

PwC включил Москву в топ-5 мегаполисов по организации медпомощи

Но по продолжительности жизни столица России отстает от многих городов
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Среди 15 мегаполисов мира по качеству организации медицинской помощи Москва уступила лишь Сиднею, Нью-Йорку, Сингапуру и Лондону, заняв пятое место, следует из отчета PwC «Исследование эффективности здравоохранения в городах мира». Среди 50 крупнейших городов мира авторы выбрали 15 мегаполисов из развитых и развивающихся стран. А для составления рейтинга консультанты использовали официальную статистику городов, отчеты международных организаций, а также собственные опросы местных жителей (500 человек в каждом городе), рассказывает старший менеджер PwC Дмитрий Яковлев.

Попасть к врачу в Москве оказалось проще всего – город стал лучшим по доступности врачей общей практики: 98% жителей столицы в течение недели попадают к врачу вне планового осмотра. Самих врачей в столице России оказалось много: 41 на 10 000 жителей, здесь Москва уступает лишь Нью-Йорку и Сиднею. А вот по числу госпитализаций и длительности стационарного лечения московские клиники не лучшие, также им не хватает медсестер. Нехватка среднего медперсонала ощущается повсюду, в том числе в Москве, признает директор НИИ организации здравоохранения департамента здравоохранения Москвы Давид Мелик-Гусейнов.

Как правило, международные рейтинги учитывают скорость записи не к врачам общей практики, а к специалистам, особенно редким, замечает директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович, а судя по опросам Федеральной службы охраны, множество москвичей качеством медпомощи недовольны.

Уступает Москва другим городам и по уровню зарплат врачей. Их зарплаты по майскому указу 2012 г. президента Владимира Путина должны составлять 200% от средней по региону. Департамент здравоохранения Москвы отчитался о достижении этого показателя, т. е. в среднем московский врач зарабатывает 117 000 руб., пишут авторы рейтинга. В апреле средняя зарплата московского врача была 138 000 руб., минимальная – 68 000 руб., уточняет Мелик-Гусейнов. Но в Шанхае врач в среднем получает 436% от средней по городу зарплаты, в Гонконге – 369%, в Нью-Йорке – 222%, в Сингапуре – 209%. Хотя в таких городах, как Лондон, Берлин и Париж, – всего около 70%, следует из рейтинга.

По «немедицинским» факторам здоровья Москва оказалась шестой, здесь ее также опередил Гонконг. Проблема в самих москвичах: столица в числе худших по доле горожан, активно занимающихся спортом, и по доле курильщиков, пишут эксперты PwC. Зато город второй среди мегаполисов по площади публичных парков и зеленых насаждений и третий – по чистоте воздуха. PwC опирается на данные департамента природопользования и окружающей среды Москвы о транспортных выхлопах, поясняет Яковлев, данные о выбросах со свалок в расчет не входят.

Тем не менее ожидаемая продолжительность жизни москвичей по сравнению с жителями большинства других мегаполисов низкая, а смертность в трудоспособном возрасте – высокая. Так, по смертности от онкологии Москва в пятерке лидеров, от инсультов – абсолютный лидер, зато эффективнее большинства борется с инфарктами. В городе несколько лет назад запустили проект «Инфарктная сеть»: «скорая» едет не в ближайшую больницу, а в ту, где есть свободная рентген-операционная, поясняет Мелик-Гусейнов. В итоге летальность от инфарктов стала самой низкой в Европе. Аналогичную инсультную сеть начали развивать лишь год назад, добавляет он, Минздрав предлагает распространить эти сети и на всю Россию.

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