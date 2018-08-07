ФНС разрешит иностранцам участвовать в проверках
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Проект приказа о том, как иностранные налоговики смогут участвовать в проверках компаний в России, Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала на прошлой неделе. В Налоговом кодексе такая возможность закреплена, и еще в 2011 г. Россия подписала конвенцию о взаимной помощи по налоговым делам, разрешающую иностранцам по запросу участвовать в проверках бизнеса в России. Но так как порядок прописан не был, воспользоваться ею не получалось, объясняет руководитель налоговой практики UFG Wealth Management Юрий Куликов.
Теперь, чтобы поучаствовать в проверке, иностранные налоговики должны направить запрос в ФНС, дождаться решения (рассматривать заявку ФНС сможет больше двух месяцев) и, если получат одобрение, не просто получить доступ к материалам, но и самим участвовать в проверке и обсуждении ее результатов. Отказать налоговики могут, например, если иностранцы хотят получить документы, которые можно запросить и вне проверок. Также ФНС может не раскрывать данные о налогах на доход и на прибыль отдельных компаний и людей, росте капитала или чистых активов, страховых взносах и другой информации. Может быть ограничен и доступ к налоговой тайне, следует из проекта. По проекту российская сторона тоже сможет участвовать в проверках в другой стране.
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