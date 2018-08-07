Экономика / Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4625 от 07.08.2018 под заголовком: Проверка в несколько стран

ФНС разрешит иностранцам участвовать в проверках

Это следующий шаг всестороннего налогового контроля
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Проект приказа о том, как иностранные налоговики смогут участвовать в проверках компаний в России, Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала на прошлой неделе. В Налоговом кодексе такая возможность закреплена, и еще в 2011 г. Россия подписала конвенцию о взаимной помощи по налоговым делам, разрешающую иностранцам по запросу участвовать в проверках бизнеса в России. Но так как порядок прописан не был, воспользоваться ею не получалось, объясняет руководитель налоговой практики UFG Wealth Management Юрий Куликов.

Теперь, чтобы поучаствовать в проверке, иностранные налоговики должны направить запрос в ФНС, дождаться решения (рассматривать заявку ФНС сможет больше двух месяцев) и, если получат одобрение, не просто получить доступ к материалам, но и самим участвовать в проверке и обсуждении ее результатов. Отказать налоговики могут, например, если иностранцы хотят получить документы, которые можно запросить и вне проверок. Также ФНС может не раскрывать данные о налогах на доход и на прибыль отдельных компаний и людей, росте капитала или чистых активов, страховых взносах и другой информации. Может быть ограничен и доступ к налоговой тайне, следует из проекта. По проекту российская сторона тоже сможет участвовать в проверках в другой стране.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике