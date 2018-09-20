Силуанов допустил возобновление закупок валюты на бирже до конца года

Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов Евгений Раузмный / Ведомости

Центробанк может возобновить покупки валюты для Минфина по бюджетному правилу на внутреннем рынке до конца года в случае дальнейшего укрепления курса рубля, заявил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов (его слова передал «Интерфакс»). ЦБ из-за падения курса рубля и рыночной волатильности приостановил закупки с 23 августа. Изначально это планировалось сделать до конца сентября, однако в прошлую пятницу параллельно с повышением ключевой ставки регулятор объявил об отказе от интервенций до конца года.

«Если ситуация на валютном рынке будет продолжаться в этом же направлении, то есть курс и дальше будет укрепляться, наверное, ЦБ сможет дополнительно вернуться к этому вопросу», – сказал Силуанов, подчеркнув, что решения о возобновлении закупок на рынке относятся к компетенции ЦБ.

Позже первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, комментируя слова Силуанова, заявила, что регулятор не намерен возобновлять покупки до конца года. «Что касается покупок до конца года, здесь не будет изменений. Даже если снизится волатильность на валютном рынке. Когда мы даем жесткое обещание, мы его выполняем», – подчеркнула она.

Согласно бюджетному правилу иностранная валюта в пропорции 45% долларов, 45% евро и 10% фунтов приобретается на дополнительные по сравнению с заложенными в бюджете доходы от нефти (в 2018 г. – сверх базовой цены в $40,8 за баррель), затем деньги идут в фонд национального благосостояния. В этом году из-за подорожания нефти Минфин значительно нарастил закупки.

После того как ЦБ приостановил закупки валюты на бирже, Минфин продолжил приобретать ее напрямую у регулятора. ЦБ впоследствии примет решение, в течение какого периода продаст вырученные рубли на внутреннем рынке. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что отложенные покупки валюты на рынке могут растянуться на год и более.

«Мы будем принимать решения о возобновлении регулярных покупок, оценивая фактическую ситуацию на финансовых рынках, – говорила Набиуллина. – После возобновления регулярных покупок мы оценим возможность проведения отложенных в этом году покупок иностранной валюты. При этом начало регулярных и отложенных покупок может не совпадать во времени».

В четверг рубль продолжил укрепляться к доллару и евро и отыграл почти половину падения, начавшегося в августе. В прошлом месяце после усиления санкционной риторики национальная валюта начала резко ослабевать, а в сентябре курс рубля обвалился до минимальных за два с половиной года значений. Сегодня по состоянию на 16.00 мск доллар торгуется на Московской бирже по цене 66,37 руб. (-0,7% к закрытию предыдущих торгов), евро – 78,07 руб. (+0,1%).