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Минфин в сентябре поставит новый рекорд по закупкам валюты

Минфин в сентябре – начале октября направит на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила рекордную сумму – почти 427 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов, говорится в сообщении ведомства.

В сентябре Минфин ожидает получить 391,4 млрд руб. сверхдоходов от нефти, в то же время по итогам сентября фактические нефтегазовые доходы оказались выше прогнозных на 35,4 млрд руб. Исходя из этого, в период с 7 сентября по 4 октября Минфин закупит валюту на 426,9 млрд руб., тратя на эти цели ежедневно около 21,3 млрд руб.

Из-за дорожающей нефти на протяжении последних месяцев Минфин последовательно наращивал закупки валюты, доведя их до 383 млрд руб. в августе – начале сентября. Теперь месячные интервенции увеличатся более чем на 11%, а ежедневные – сразу на 27,5%.

Ранее Центробанк по причине волатильности на рынке и резкого ослабления рубля из-за санкций США объявил о прекращении закупок валюты для Минфина на внутреннем рынке с 23 августа до конца сентября. Эта мера помогла стабилизировать курс рубля. Несмотря на это Минфин пообещал выполнить план закупок согласно бюджетному правилу: вместо операций на бирже валюта будет напрямую закупаться Казначейством у ЦБ. В свою очередь регулятор до конца сентября не будет продавать вырученные рубли на внутреннем рынке.

В сообщении Минфин отмечается, что ЦБ будет принимать решение о возобновлении покупки валюты на бирже с учетом фактической ситуации на финансовых рынках в сентябре.

Минфин начал покупать валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в феврале 2017 г. для стабилизации курса рубля и уменьшения зависимости российской экономики от углеводородов. Валюта в пропорции 45% долларов, 45% евро и 10% фунтов приобретается на дополнительные по сравнению с заложенными в бюджете доходы от нефти (в 2018 г. – сверх базовой цены в $40,8 за баррель). Впоследствии деньги идут на пополнение фонда национального благосостояния.

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